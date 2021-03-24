Зеленский ввел новые санкции по решению заседания СНБО, о котором не слышали члены ведомства, - СМИ
Предположительно, в опубликованном тексте документа допустили ошибку в дате. Или же часть членов СНБО не оповестили о новом заседании.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта 2021 своим указом ввел в действие решение СНБО по введению санкций против 26 физлиц и 81 компании, среди которых — и российские СМИ "Газета.Ру", "Лента.Ру" и Russia Today. Согласно опубликованному на сайте Офиса президента тексту, заседание состоялось в тот же день, 23 марта. Однако сразу несколько членов СНБО сообщили изданию "Страна", что якобы ничего не слышали о том, что в этот день проводились заседания.
Вероятно, в опубликованном тексте указа есть ошибка в дате, а само решение было принято в другой день. Либо же некоторых членов СНБО не уведомили о том, что 23 марта проводилось заседание ведомства.
Отметим, в последнее время после заседаний СНБО его секретарь Алексей Данилов выступает с пресс-конференцией, однако 23 марта никаких брифингов он не давал.
По итогам "заседания СНБО 23 марта" Зеленский ввел в действие и ряд других решений, которые также опубликовали на сайте ОП. Об одном из них, касающегося "результатов проведения осмотра разведывательных органов Украины", написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
"Президент Зеленский нарушил закон про СНБО, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО, включая главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. И это было сделано намеренно — ведь заседание СНБО по данному поводу не оглашалось и сообщения для СМИ не делались. Специально чтобы многие члены СНБО не смогли принять участие в заседании. Почему же если обычно заседания СНБО так пиарятся, то это конкретное было скрыто?", — написал Бутусов.
Стоит подчеркнуть, что сегодня, 24 марта, на сайте Офиса президента опубликовали подписанный Зеленским указ, который вводит в действие решение СНБО от 11 марта. Сегодня же там появился указ по решению СНБО от 24 марта. Это заседание также не было анонсировано для широкой общественности.
Отметим, согласно подписанному 23 марта указу Зеленского, под санкции попал ряд граждан РФ и Франции. Также в списке оказался ряд юрлиц, среди которых — российские СМИ и порталы "Lenta.ru", RT (Russia Today), "Газета.ru", "Утро.ru", "Украина.ру", "Свободная пресса", "Русский эксперт", "Голос Севастополя" и другие.
Напомним, накануне на сайте Офиса президента появилось подписанное Зеленским распоряжение, которым тот уволил главу Кропивницкой районной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Впрочем, позже в ОП объяснили, что чиновницу назначил на должность еще в 2015 году Петр Порошенко.
"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", – заявили в ОП.
Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и всех китайцев с Новым годом по восточному календарю, написав соответствующие статусы на китайском и украинском языках, а также сопроводил поздравление на украинском фотографией Непала.