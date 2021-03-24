Зеленский ввел новые санкции по решению заседания СНБО, о котором не слышали члены ведомства, - СМИ

Предположительно, в опубликованном тексте документа допустили ошибку в дате. Или же часть членов СНБО не оповестили о новом заседании.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта 2021 своим указом ввел в действие решение СНБО по введению санкций против 26 физлиц и 81 компании, среди которых — и российские СМИ "Газета.Ру", "Лента.Ру" и Russia Today. Согласно опубликованному на сайте Офиса президента тексту, заседание состоялось в тот же день, 23 марта. Однако сразу несколько членов СНБО сообщили изданию "Страна", что якобы ничего не слышали о том, что в этот день проводились заседания.

Вероятно, в опубликованном тексте указа есть ошибка в дате, а само решение было принято в другой день. Либо же некоторых членов СНБО не уведомили о том, что 23 марта проводилось заседание ведомства.

Отметим, в последнее время после заседаний СНБО его секретарь Алексей Данилов выступает с пресс-конференцией, однако 23 марта никаких брифингов он не давал.

[ + – ] Некоторые члены СНБО заявили, что якобы не знали о заседании 23 марта Фото: скриншот

По итогам "заседания СНБО 23 марта" Зеленский ввел в действие и ряд других решений, которые также опубликовали на сайте ОП. Об одном из них, касающегося "результатов проведения осмотра разведывательных органов Украины", написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

"Президент Зеленский нарушил закон про СНБО, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО, включая главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. И это было сделано намеренно — ведь заседание СНБО по данному поводу не оглашалось и сообщения для СМИ не делались. Специально чтобы многие члены СНБО не смогли принять участие в заседании. Почему же если обычно заседания СНБО так пиарятся, то это конкретное было скрыто?", — написал Бутусов.

Стоит подчеркнуть, что сегодня, 24 марта, на сайте Офиса президента опубликовали подписанный Зеленским указ, который вводит в действие решение СНБО от 11 марта. Сегодня же там появился указ по решению СНБО от 24 марта. Это заседание также не было анонсировано для широкой общественности.

[ + – ] Указы Зеленского, вводящие в действия решения СНБО

Отметим, согласно подписанному 23 марта указу Зеленского, под санкции попал ряд граждан РФ и Франции. Также в списке оказался ряд юрлиц, среди которых — российские СМИ и порталы "Lenta.ru", RT (Russia Today), "Газета.ru", "Утро.ru", "Украина.ру", "Свободная пресса", "Русский эксперт", "Голос Севастополя" и другие.

Напомним, накануне на сайте Офиса президента появилось подписанное Зеленским распоряжение, которым тот уволил главу Кропивницкой районной государственной администрации "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Впрочем, позже в ОП объяснили, что чиновницу назначил на должность еще в 2015 году Петр Порошенко.

"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", – заявили в ОП.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и всех китайцев с Новым годом по восточному календарю, написав соответствующие статусы на китайском и украинском языках, а также сопроводил поздравление на украинском фотографией Непала.