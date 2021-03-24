Зеленський ввів нові санкції за рішенням засідання РНБО, про яке не чули члени відомства, — ЗМІ

Імовірно, в опублікованому тексті документа припустилися помилки у даті. Або ж частину членів РНБО не повідомили про нове засідання.

Президент України Володимир Зеленський 23 березня 2021 своїм указом ввів в дію рішення РНБО щодо введення санкцій проти 26 фізосіб і 81 компанії, серед яких — і російські ЗМІ "Газета.Ру", "Лента.Ру" і Russia Today. Згідно з опублікованим на сайті Офісу президента тексту, засідання відбулося того ж дня, 23 березня. Однак відразу кілька членів РНБО повідомили виданню "Страна", що нібито нічого не чули про те, що цього дня проводились засідання.

Імовірно, в опублікованому тексті указу є помилка в даті, а саме рішення прийняли в інший день. Або ж деяких членів РНБО не повідомили про те, що 23 березня проводилося засідання відомства.

Зазначимо, останнім часом після засідань РНБО його секретар Олексій Данилов виступає з прес-конференцією, проте 23 березня ніяких брифінгів він не давав.

[ + – ] Деякі члени РНБО заявили, що нібито не знали про засідання 23 березня Фото: скриншот

За підсумками "засідання РНБО 23 березня" Зеленський ввів в дію і ряд інших рішень, які також опублікували на сайті ОП. Про один з них, що стосується "результатів проведення огляду розвідувальних органів України", написав журналіст Юрій Бутусов у себе у Facebook.

"Президент Зеленський порушив закон про РНБО, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання ряду членів РНБО, включаючи голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. І це було зроблено навмисно — адже засідання РНБО з цього приводу не оголошували і повідомлення для ЗМІ не робилися. Спеціально щоб багато членів РНБО не змогли взяти участь в засіданні. Чому ж якщо зазвичай засідання РНБО так піаряться, то це конкретне приховали?", — написав Бутусов.

Варто підкреслити, що сьогодні, 24 березня, на сайті Офісу президента опублікували підписаний Зеленським указ, який вводить в дію рішення РНБО від 11 березня. Сьогодні ж там з'явився указ за рішенням РНБО від 24 березня. Це засідання також не анонсували для широкого загалу.

[ + – ] Укази Зеленського, що вводять в дії рішення РНБО

Зазначимо, згідно з підписаним 23 березня указом Зеленського, під санкції потрапив ряд громадян РФ і Франції. Також у списку виявився ряд юросіб, серед яких — російські ЗМІ і портали "Lenta.ru", RT (Russia Today), "Газета.ru", "Утро.ru", "Україна.ру", "Вільна преса", "Русский експерт", "Голос Севастополя" та інші.

Нагадаємо, напередодні на сайті Офісу президента з'явилося підписане Зеленським розпорядження, яким той звільнив голову Кропивницької районної державної адміністрації "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України". Втім, пізніше в ОП пояснили, що чиновницю призначив на посаду ще у 2015 році Петро Порошенко.

"У випадку обрання нового президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих держадміністрацій", — заявили в ОП.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський привітав голову КНР Сі Цзіньпіна і всіх китайців з Новим роком за східним календарем, написавши відповідні статуси китайською та українською мовами, а також супроводжував привітання українською фотографією Непалу.