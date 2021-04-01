Семья Медведчука за год разбогатела вдвое, а деньги хранит в российских рублях, – "Схемы"

Значительная часть денег, утверждают журналисты, хранятся в белорусском банке, принадлежащем местному олигарху с интересами в Украине.

За 2020 год активы семьи депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", которые провели анализ декларации политика за прошлый и позапрошлый годы.

По данным журналистов, в 2019 году активы семьи Медведчука составляли 7 017 878 евро, а годом позже уже составили 14 420 848 евро. По их словам, если в позапрошлом году политик хранил деньги, преимущественно, в евро и гривнах, то в 2020-м самая большая сумма хранится на счету его супруги Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" – 784 миллиона рублей (или почти 9,5 миллиона евро).

Журналисты утверждают, что вышеупомянутым банком владеет белорусский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепровода в Украине (украинской компании "Прикарпатзахидтранс").

"Центр противодействия коррупции" писал о том, что Воробей является "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Авторы материала сообщают, что у Оксаны Марченко появились еще две компании, зарегистрированные в РФ, которые связаны с нефтяным бизнесом. Речь идет про ООО "Югтранс-НЗНП" (компании-перевозчике) и ООО "НЗНП Инжиниринг" – строительной компании, которая, по данным "Схем", заказывает работы по модернизации "Новошахтинского завода нефтепродуктов", который пребывает под украинскими санкциями с февраля 2021 года за якобы поставку нефтепродуктов на оккупированные территории Донбасса (сам менеджмент "НЗНП" это отрицает).

При этом журналисты отметили, что Марченко больше не бенефициар российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Трейд Оптима". Из списка подконтрольных семье компаний также исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В предыдущем расследовании журналисты утверждали, что Медведчук и Козак в дни захвата Крыма за бесценок получили часть крупного бизнеса в РФ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что топливом, которое вырабатывает завод Оксаны Марченко, заправляются танки боевиков на Донбассе.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Совете сообщило, что санкции против Марченко и Лавренюк (гражданской жены Тараса Козака, нардепа от "ОПЗЖ", против которого ранее ввели санкции) ввели из-за того, что те якобы владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, который поставляет топливо боевикам "ЛДНР". Издание пишет, что Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк — 25%.

Напомним, 19 февраля СНБО Украины приняло решение рекомендовать президенту ввести санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.