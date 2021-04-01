Сім'я Медведчука за рік розбагатіла вдвічі, а гроші зберігає в російських рублях, — "Схеми"

Значна частина грошей, стверджують журналісти, зберігаються в білоруському банку, що належить місцевому олігарху з інтересами в Україні.

За 2020 рік активи сім'ї депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" і голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука виросли удвічі порівняно з попереднім роком. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", які провели аналіз декларації політика за минулий і позаминулий роки.

За даними журналістів, у 2019 році активи сім'ї Медведчука становили 7 017 878 євро, а роком пізніше вже становили 14 420 848 євро. За їхніми словами, якщо в позаминулому році політик зберігав гроші переважно в євро та гривнях, то у 2020-му найбільша сума зберігається на рахунку його дружини Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" — 784 мільйони рублів (або майже 9,5 мільйонів євро).

Журналісти стверджують, що вищезгаданим банком володіє білоруський олігарх Микола Воробей, який у 2019 році став співвласником частини нафтопроводу в Україні (української компанії "ПрикарпатЗахідтранс").

"Центр протидії корупції" писав про те, що Воробей є "банкіром" Медведчука і його соратника Тараса Козака.

Автори матеріалу повідомляють, що в Оксани Марченко з'явилися ще дві компанії, зареєстровані в РФ, які пов'язані з нафтовим бізнесом. Йдеться про ТОВ "Югтранс-НЗНП" (компанії-перевізника) і ТОВ "НЗНП Інжиніринг" — будівельної компанії, яка, за даними "Схем", замовляє роботи з модернізації "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", який перебуває під українськими санкціями з лютого 2021 року за нібито постачання нафтопродуктів на окуповані території Донбасу (сам менеджмент "НЗНП" це заперечує).

При цьому журналісти зазначили, що Марченко більше не бенефіціар російського мікропідприємства "Основи інвестицій" і фінансової компанії "Трейд Оптіма". Зі списку підконтрольних сім'ї компаній також зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) і Protogems Investments Ltd (Кіпр).

У попередньому розслідуванні журналісти стверджували, що Медведчук і Козак у дні захоплення Криму за безцінь отримали частину великого бізнесу в РФ.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що паливом, яке виробляє завод Оксани Марченко, заправляються танки бойовиків на Донбасі.

Раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Раді повідомило, що санкції проти Марченко і Лавренюк (цивільної дружини Тараса Козака, нардепа від "ОПЗЖ", проти якого раніше ввели санкції) ввели через те, що ті нібито володіють Новошахтинським нафтопереробним заводом у Ростовській області, який поставляє паливо бойовикам "ЛДНР". Видання пише, що Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк — 25%.

Нагадаємо, що 19 лютого РНБО України ухвалила рішення рекомендувати президенту ввести санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака і п'яти громадян Російської Федерації. Голова СБУ Іван Баканов заявив, що рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і семи фізосіб грунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.