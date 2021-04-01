НАПК возобновило государственное финансирование партии "Слуга народа"

За этот год партия монобольшинства должна получить из бюджета 345,8 млн грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение возобновить государственное финансирование политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба ведомства на их официальном сайте.

Отмечается, что в НАПК поступили уточняющие финансовые отчеты "Слуги народа" за 1 и 2 кварталы 2020 года и после их проверок было принято вернуть возможность политсиле получать средства из бюджета. Соответствующий приказ был подписан 26 марта 2021 года.

Примечательно, что, согласно подсчетам аналитиков, в течение 2021 года партия "Слуга народа" для своей "статутной деятельности" должна получить 345,8 млн грн.

Среди других политсил средства должны распределить следующим образом:

ОПЗЖ – 104,6 млн грн;

Европейская солидарность – 99,7 млн грн;

Голос – 81,5 млн грн;

Батькивщина – 65,5 млн грн.

Напомним, о том, что НАПК решило приостановить госфинансирование партии "Слуга народа" стало известно в начале марта 2021 года. Причиной стали нарушения, которые представители ведомства обнаружили в финотчетах политсилы.

Так в НАПК считали, что в отчетах партии есть "признаки уголовных правонарушений" по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии"), ч. 5 ст. 366 ("служебный подлог") и ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

Напомним, в январе 2021 года НАПК приостанавливало госфинансирование партии "Голос". А в ноябре 2020 по решению НАПК финансирование из госбюджета замораживали и для партии "Батькивщина".