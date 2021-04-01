НАЗК відновило державне фінансування партії "Слуга народу"

За цей рік партія монобільшості повинна отримати з бюджету 345,8 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення відновити державне фінансування політичної партії "Слуга народу". Про це повідомляє прес-служба відомства на їхньому офіційному сайті.

Зазначається, що в НАЗК надійшли уточнювальні фінансові звіти "Слуги народу" за 1 і 2 квартали 2020 року і після їх перевірок було ухвалено повернути можливість політсилі отримувати кошти з бюджету. Відповідний наказ був підписаний 26 березня 2021 року.

Варто зазначити, що, згідно з підрахунками аналітиків, протягом 2021 року партія "Слуга народу" для своєї "статутної діяльності" повинна отримати 345,8 млн грн.

Серед інших політсил кошти повинні розподілити таким чином:

ОПЗЖ — 104,6 млн грн;

Європейська солідарність — 99,7 млн грн;

Голос — 81,5 млн грн;

Батьківщина — 65,5 млн грн.

Нагадаємо, про те, що НАЗК вирішило призупинити держфінансування партії "Слуга народу" стало відомо на початку березня 2021 року. Причиною стали порушення, які представники відомства зафіксували в фінзвіті політсили.

Так, у НАЗК вважали, що в звітах партії є "ознаки кримінальних правопорушень" за ст. 159-1 ("порушення порядку фінансування політичної партії"), ч. 5 ст. 366 ("службова фальсифікація") і ч. 5 ст. 191 ("привласнення, витрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у січні 2021 року НАЗК припиняло держфінансування партії "Голос". А в листопаді 2020 за рішенням НАЗК фінансування з держбюджету заморожували і для партії "Батьківщина".