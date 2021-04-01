Суд отправил под домашний арест еще одного участника протестов на Банковой (видео)

Это уже пятый приговор суда, вынесенный по данному делу. При этом адвокат Филимонова считает, что следствие не смогло доказать вину его подзащитного.

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова, сообщило hromadske.

Его подозревают в хулиганских действиях во время акции 20 марта в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента.

По данным следствия, во время акции Филимонов зажег файер и бросил его в сторону здания. Также следствие назвало его одним из организаторов акции.

"Филимонов давал указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что было воспринято как сигнал для начала активных хулиганских действий", – говорится в тексте подозрения.

Прокуроры просили отправить Филимонова под круглосуточный домашний арест, говоря о возможности его побега и давления на свидетелей.

Адвокат подозреваемого Маси Найем отметил, что подозрение является необоснованным, а риски не доказанными. По его словам, единственное обвинение – что он зажег файер: "Нанес ли он кому-то телесные повреждения? Хотел ли нанести? Этого не установило следствие. Единственное, что установлено — файер, который уже погас, он бросил на землю. Пострадал ли кто-нибудь из-за этого?".

В суде присутствовал нардеп Ярослав Юрчишин, он хотел взять на поруки Филимонова и отметил, что видел на акции, как тот останавливал хулиганские действия. Защита просила допросить его в качестве свидетеля, но суд в этом отказал.

Филимонов и его защитник будут обжаловать решение суда в апелляции.

Он стал уже пятым участником акции протеста под ОП, которого отправили под домашний арест.

Напомним, 70% опрошенных украинцев не поддерживают действия сторонников экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко 20 марта в Киеве, когда было разрисовано и повреждено здание Офиса президента. Об этом говорится в результатах исследования социологической группы "Рейтинг", опубликованных 26 марта.

20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.