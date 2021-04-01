Суд відправив під домашній арешт ще одного учасника протестів на Банковій (відео)

Це вже п'ятий вирок суду в цій справі. При цьому адвокат Філімонова вважає, що слідство не змогло довести провину його підзахисного.

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, повідомило hromadske.

Його підозрюють у хуліганських діях під час акції 20 березня на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента.

За даними слідства, під час акції Філімонов запалив фаєр і кинув його в бік будівлі. Також слідство назвало його одним з організаторів акції.

"Філімонов давав вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що було сприйнято як сигнал для початку активних хуліганських дій", — йдеться в тексті підозри.

Прокурори просили відправити Філімонова під цілодобовий домашній арешт, говорячи про можливість його втечі та тиску на свідків.

Адвокат підозрюваного Масі Найєм зазначив, що підозра є необгрунтованою, а ризики не доведеними. За його словами, єдине обвинувачення — що він запалив фаєр: "Завдав він комусь тілесні ушкодження? Чи хотів нанести? Цього не встановило слідство. Єдине, що встановлено — фаєр, який вже згас, він кинув на землю. Чи постраждав хто небудь через це?".

У суді був присутній нардеп Ярослав Юрчишин, він хотів взяти на поруки Філімонова й зазначив, що бачив на акції, як той зупиняв хуліганські дії. Захист просив допитати його як свідка, але суд у цьому відмовив.

Філімонов і його захисник оскаржуватимуть рішення суду в апеляції.

Він став уже п'ятим учасником акції протесту під ОП, якого відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, 70% опитаних українців не підтримують дії прихильників екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка 20 березня в Києві, коли була розмальована й пошкоджена будівля Офісу президента. Про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих 26 березня.

20 березня пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сордо". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.