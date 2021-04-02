Ситуация на Донбассе может усугубиться в случае появления возле РФ войск США или НАТО, - Кремль

По словам Пескова, Россия якобы "не является стороной конфликта на востоке Украины", однако в случае дальнейшей эскалации та будет предпринимать соответствующие меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле "обеспокоены" заявлением США касательно того, что "в случае эскалации конфликта на Донбассе страна не оставит Украину наедине с Россией". Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что в случае появления войск США или усиления сил НАТО в соседних странах РФ предпримет "дополнительные меры для обеспечения безопасности".

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", — сказал Песков.

Он заявил, что Россию не стоит называть "противником", поскольку та якобы "никому не угрожает и никогда не угрожала".

Также Песков назвал ситуацию на Донбассе "весьма пугающей".

"Риторика по теме Донбасса у нас как раз абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Отвечая на вопрос касательно предложения главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука ввести с 1 апреля "соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" Песков заявил, что Россия якобы "не является участницей конфликта", потому перемирие их не касается.

Напомним, ситуация на Донбассе начла обостряться из-за того, что 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина. 31 марта издание The New York Times сообщило, что Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины. Из-за этого США привели свои войска в максимальную боевую готовность на территории Европы.

1 апреля в телефонном разговоре с Министром иностранных дел Украины Андреем Тараном глава Пентагона Ллойдом Остином пообещал, что Штаты "не оставят Украину наедине" с РФ в случае обострения ситуации на Донбассе.

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что, по его мнению, РФ начала стягивать войска на Донбассе из-за того, что президент России хочет накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Джо Байдена, который назвал его "убийцей".