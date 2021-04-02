Ситуація на Донбасі може посилитися у випадку появи біля РФ військ США або НАТО, — Кремль

За словами Пєскова, Росія нібито "не є стороною конфлікту на сході України", однак у випадку подальшої ескалації та вживатиме відповідних заходів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що в Кремлі "стурбовані" заявою США щодо того, що "у випадку ескалації конфлікту на Донбасі країна не залишить Україну наодинці з Росією". Про це повідомляє ТАСС.

Пєсков зазначив, що у випадку появи військ США або посилення сил НАТО в сусідніх країнах РФ зробить "додаткові заходи для забезпечення безпеки".

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. І, звичайно, це зажадає додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", — сказав Пєсков.

Він заявив, що Росію не варто називати "противником", оскільки та нібито "нікому не загрожує і ніколи не загрожувала".

Також Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "лякаючою".

"Риторика щодо теми Донбасу у нас якраз абсолютно конструктивна. Ми не намагаємося бажане видати за дійсне. На наш жаль, дійсність дуже лякає на лінії зіткнення, провокації з боку ЗС України мають місце, вони не поодинокі, а множинні", — сказав прес-секретар Володимира Путіна.

Відповідаючи на питання щодо пропозиції голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука ввести з 1 квітня "дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню" Пєсков заявив, що Росія нібито "не є учасницею конфлікту", тому перемир'я їх не стосується.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі почала загострюватися через те, що 26 березня в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни. 31 березня видання The New York Times повідомило, що Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України. Через це США привели свої війська у максимальну бойову готовність на території Європи.

1 квітня у телефонній розмові з Міністром закордонних справ України Андрієм Тараном голова Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що Штати "не залишать Україну наодинці" з РФ у випадку загострення ситуації на Донбасі.

Колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що, на його думку, РФ почала стягувати війська на Донбасі через те, що президент Росії хоче загострити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Джо Байдена, який назвав його "вбивцею".