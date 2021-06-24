Обострение, которого нет? РФ сообщает о непрекращающихся обстрелах на Донбассе (видео)

Российские официальные лица и пропагандисты обвиняют Украину в ударах и использовании БПЛА в зоне ООС, ссылаясь на данные "представителей Донбасса", но подтверждений от ОБСЕ никаких нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила, что Украина применяет против Донбасса часть вооружений, оставшихся в стране после военных учений с НАТО. Следуя ее заявлению, Западные партнеры закрывают глаза на якобы нарушения тишины со стороны Вооруженных сил Украины.

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Важно отметить, что Захарова не приводит подтверждений своим словам и ссылается на некие "сводки от представителей Донбасса". Якобы они зафиксировали калибр и количество ударов со стороны Украины.

Одновременно с этим, военные телеграмм каналы, предположительно аффилированные с Министерством обороны РФ или пророссийские пропагандистские каналы, вот уже несколько дней как публикуют старые видео с фронта, выдавая их за актуальные. В каждой новости или видео подчеркивается, что удары Украина наносит или с помощью ударных БПЛА, или корректирует свои удары с помощью беспилотников или дронов.

Так, например, один из пропагандистских каналов опубликовал видео, где якобы ВСУ корректирует обстрел позиций ВСН при помощи дрона. Дата публикации — 21 июня, но где и когда сделано видео не сообщается.

Или к примеру сегодня было опубликовано видео, где видно как нанесли минометные удары по группе пророссийских боевиков. Часть каналов выдала его как актуальное, хотя видео было опубликовано еще весной прошлого года.

На приведенном ниже скриншоте, где это видео выдают как актуальное, легко бросается в глаза, что видео никак не может быть "вчерашним". Деревья голые и сухая трава.

Фото: Скриншот

Также сегодня один из пророссийских военкоров сообщил об ударе с помощью ударного БПЛА в ходе которого погиб один из боевиков.

Вместе с тем я напомню, что единственные ударные БПЛА которые стоят на вооружении Украины, это Bayraktar TB2. И они не применяются для нанесения ударов в зоне ООС. Не в прошлом и не в настоящем. Важно отметить, что заявление как российских официальных лиц, так и пропагандистов о применении ударных БПЛА Украиной никогда не идут с подтверждением или фото\видео фактами.

Применение ударных БПЛА не фиксирует и мониторинговая миссия ОБСЕ. В их ежедневных отчетах фигурируют пулеметные очереди, взрывы, осветительные ракеты и тд. Как правило, это провокации пророссийских боевиков и не частые ответы ВСУ на эти провокации. Нет нужды подчеркивать, что если бы Украина применяла ударные БПЛА как это часто утверждают Россия и ее боевики, то миссия точно на это обратила бы внимание. Помимо патрулей и наблюдателей миссия использует и свои БПЛА. Не заметить подлет, работу и уход Bayraktar TB2 крайне сложно.

Очевидно, что Россия пытается спровоцировать Украину с одной стороны, и дискредитировать ее в глазах Запада с другой. Особенно на фоне предстоящих больших морских учений Sea Breeze-2021, в которых примет участие большое количество стран.

Очень важно не вестись на эти провокации и не верить вбросам, как от российских официальных лиц, так и от пророссийских пропагандистов.

Фокус сообщал, что вчера, 23 июня в РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Во время перехода корабля из Одессы в Грузию, экипаж вошел в украинские территориальные воды оккупированного Крыма.

Позднее в Минобороны РФ опубликовали кадры с Су-24М и беспилотника, которые и должны были открыть огонь. А журналист ВВС заявил, что 23 июня за HMS Defender следили 20 российских самолетов и 2 судна. Он также утверждал, что экипажу угрожали огнем, если они не сменят курс.

Позднее в МИД РФ пригрозили обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится. При этом в Минобороны Британии отрицают обстрелы.