Загострення, якого немає? РФ повідомляє про безперервні обстріли на Донбасі (відео)

Російські офіційні особи та пропагандисти звинувачують Україну в ударах і використанні БПЛА в зоні ООС, посилаючись на дані "представників Донбасу", але підтверджень від ОБСЄ ніяких немає.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова сьогодні заявила, що Україна застосовує проти Донбасу частину озброєнь, що залишилися в країні після військових навчань з НАТО. Згідно з її заявою, західні партнери закривають очі на нібито порушення тиші з боку Збройних сил України.

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Важливо зазначити, що Захарова не наводить підтверджень своїм словам і посилається на якісь "зведення від представників Донбасу". Нібито вони зафіксували калібр і кількість ударів із боку України.

Одночасно з цим, військові телеграм канали, імовірно афілійовані з Міністерством оборони РФ або проросійські пропагандистські канали, ось уже кілька днів як публікують старі відео з фронту, видаючи їх за актуальні. У кожній новині або відео підкреслюється, що удари Україна завдає або за допомогою ударних БПЛА, або коригує свої удари за допомогою безпілотників або дронів.

Так, наприклад, один із пропагандистських каналів опублікував відео, де нібито ЗСУ коригує обстріл позицій ВСН за допомогою дрона. Дата публікації — 21 червня, але де й коли зроблене відео не повідомляється.

Або наприклад сьогодні було опубліковане відео, де видно як нанесли мінометні удари по групі проросійських бойовиків. Частина каналів видала його як актуальне, хоча відео було опубліковане ще навесні минулого року.

На наведеному нижче скріншоті, де це відео видають як актуальне, легко впадає в очі, що відео ніяк не може бути "вчорашнім". Дерева голі та суха трава.

Фото: Скриншот

Також сьогодні один із проросійських Воєнкорів повідомив про удар за допомогою ударного БПЛА під час якого загинув один із бойовиків.

Разом із тим я нагадаю, що єдині ударні БПЛА які стоять на озброєнні України, це Bayraktar TB2. І вони не застосовуються для нанесення ударів у зоні ООС. Не в минулому і не зараз. Важливо зазначити, що заяви як російських офіційних осіб, так і пропагандистів про застосування ударних БПЛА України ніколи не йдуть з підтвердженням або фото/відео фактами.

Застосування ударних БПЛА не фіксує і моніторингова місія ОБСЄ. В їхніх щоденних звітах фігурують кулеметні черги, вибухи, освітлювальні ракети тощо. Як правило, це провокації проросійських бойовиків і не часті відповіді ЗСУ на ці провокації. Немає потреби підкреслювати, що якби Україна застосовувала ударні БПЛА як це часто стверджують Росія і її бойовики, то місія точно на це звернула б увагу. Крім патрулів і спостерігачів місія використовує і свої БПЛА. Не помітити підліт, роботу і відхід Bayraktar TB2 вкрай складно.

Очевидно, що Росія намагається спровокувати Україну з одного боку, і дискредитувати її в очах Заходу з іншого. Особливо на тлі майбутніх великих морських навчань Sea Breeze-2021, в яких візьме участь велика кількість країн.

Дуже важливо не вестися на ці провокації і не вірити у вкидання, як від російських офіційних осіб, так і від проросійських пропагандистів.

Фокус повідомляв, що вчора, 23 червня в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Під час переходу корабля з Одеси до Грузії, екіпаж увійшов в українські територіальні води окупованого Криму.

Пізніше в Міноборони РФ опублікували кадри із Су-24М і безпілотника, які й повинні були відкрити вогонь. А журналіст ВВС заявив, що 23 червня за HMS Defender стежили 20 російських літаків і 2 судна. Він також стверджував, що екіпажу погрожували вогнем, якщо вони не змінять курс.

Пізніше в МЗС РФ пригрозили обстрілами за програмними цілями НАТО, якщо ситуація з Defender повториться. При цьому в Міноборони Британії заперечують обстріли.