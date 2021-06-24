"Будемо бомбити": в МЗС РФ загрожують обстрілами за програмними цілями НАТО, якщо ситуація з Defender повториться
Заступник міністра поскаржився на те, що британці не прислухалися до вимоги росіян "поважати міжнародне право".
У разі повторення ситуації з британським есмінцем HMS Defender у Чорному морі Російська Федерація готова застосовувати зброю експортували безпосередньо за програмними цілями. Про це в коментарі журналістам заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, передає "Інтерфакс".
"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але й по цілі, якщо колеги не розуміють", — заявив чиновник.
Варто зазначити, що згідно з міжнародним правом Крим і навколишні його води є територією України.
За словами Рябкова, вони мають намір відстоювати "непорушність кордонів своєї країни" будь-якою ціною, зокрема — і військовими засобами. Утім, він не заперечив і дипломатичних або політичних варіантів вирішення питань.
Офіційний представник же МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи інцидент з есмінцем Defender, звинуватила британське Міноборони та посольство в брехні, заявивши, що Лондон "втратив манери". Також вона порадила колегам із Великобританії "наступного разу стукати, якщо захочуть мирно зайти".
Нагадаємо, в середу, 23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод на 3 км.
Пізніше в Міноборони РФ опублікували кадри із Су-24М і безпілотника, які й повинні були відкрити вогонь. А журналіст ВВС заявив, що 23 червня за HMS Defender стежили 20 російських літаків і 2 судна. За його словами, екіпажу пригрозили обстрілом, якщо ті не змінять курс.
24 червня стало відомо, що ВМФ РФ перекинув три літаки Ту-142 в Єйськ, від якого до Маріуполя всього лише майже 70 км.