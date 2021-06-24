"Будемо бомбити": в МЗС РФ загрожують обстрілами за програмними цілями НАТО, якщо ситуація з Defender повториться

Заступник міністра поскаржився на те, що британці не прислухалися до вимоги росіян "поважати міжнародне право".

У разі повторення ситуації з британським есмінцем HMS Defender у Чорному морі Російська Федерація готова застосовувати зброю експортували безпосередньо за програмними цілями. Про це в коментарі журналістам заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, передає "Інтерфакс".

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"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але й по цілі, якщо колеги не розуміють", — заявив чиновник.

Варто зазначити, що згідно з міжнародним правом Крим і навколишні його води є територією України.

За словами Рябкова, вони мають намір відстоювати "непорушність кордонів своєї країни" будь-якою ціною, зокрема — і військовими засобами. Утім, він не заперечив і дипломатичних або політичних варіантів вирішення питань.

Офіційний представник же МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи інцидент з есмінцем Defender, звинуватила британське Міноборони та посольство в брехні, заявивши, що Лондон "втратив манери". Також вона порадила колегам із Великобританії "наступного разу стукати, якщо захочуть мирно зайти".

Нагадаємо, в середу, 23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод на 3 км.

Пізніше в Міноборони РФ опублікували кадри із Су-24М і безпілотника, які й повинні були відкрити вогонь. А журналіст ВВС заявив, що 23 червня за HMS Defender стежили 20 російських літаків і 2 судна. За його словами, екіпажу пригрозили обстрілом, якщо ті не змінять курс.

24 червня стало відомо, що ВМФ РФ перекинув три літаки Ту-142 в Єйськ, від якого до Маріуполя всього лише майже 70 км.