Решение КСУ о незаконном увольнении Тупицкого оспорят, - Подоляк

По словам советника главы ОП, Александра Тупицкого хотят вернуть в КСУ для "уничтожения судебной реформы".

Офис президента намерен подать апелляцию на решение Верховного суда Украины, отменившего указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности главы КСУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, это решение ОП мы не признает "в любом случае", сообщает Сегодня.

"Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", – заявил он.

Подоляк считает, что решение Верховной суда Украины от 14 июля направлено против очищения Высшего совета правосудия и перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей.

"Без этих законов коррупцию в судебной ветви власти Украины не победить. С этими законами у коррумпированных судей нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный суд пытается защитить коррупционную систему", – озвучил свою точку зрения советник главы ОП.

Для реализации подобного сценария, продолжил он, Тупицкий понадобился именно в Конституционном суде.

Также Подоляк советует обратить внимание на обращение председателя Совета судей Украины Богдана Монича.

"Который призвал депутатов не поддерживать судебную реформу и, в частности, реальное очищение Высшего совета правосудия. Сегодня подключился уже и Верховный суд", – объяснил он.

Михаил Подоляк считает, что Тупицкого хотят вернуть в КСУ для того, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы".

Напомним, сегодня Верховный суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

27 марта 2021 года Владимир Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого судьей КСУ. По мнению главы государства, отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, "создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины".

Конфликт Зеленского и КСУ начался с того, что в октябре прошлого года этот суд признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции".

В одном из интервью Владимир Зеленский рассказал, что ведет с Конституционным судом единственно возможную "борьбу".