Рішення КСУ про незаконне звільнення Тупицького оскаржать, — Подоляк

За словами радника голови ОП, Олександра Тупицького хочуть повернути в КСУ для "знищення судової реформи".

Офіс президента має намір подати апеляцію на рішення Верховного суду України, який скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови КСУ.

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Як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, це рішення ОП не визнає "в будь-якому випадку", повідомляє Сегодня.

"Безумовно, президент не допустить знищення судової реформи", — заявив він.

Подоляк вважає, що рішення Верховного суду України від 14 липня направлено проти очищення Вищої ради правосуддя і перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Без цих законів корупцію в судовій гілці влади України не перемогти. З цими законами в корумпованих суддів немає шансів зберегти вплив. Саме тому Верховний суд намагається захистити корупційну систему", — озвучив свою точку зору радник глави ОП.

Для реалізації подібного сценарію, продовжив він, Тупицький знадобився саме в Конституційному суді.

Також Подоляк радить звернути увагу на звернення голови Ради суддів України Богдана Моніча.

"Який закликав депутатів не підтримувати судову реформу і, зокрема, реальне очищення Вищої ради правосуддя. Сьогодні підключився вже і Верховний суд", — пояснив він.

Михайло Подоляк вважає, що Тупицького хочуть повернути в КСУ для того, щоб він "організував знищення судової реформи".

Нагадаємо, сьогодні Верховний суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

27 березня 2021 року Володимир Зеленський скасував указ президента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького суддею КСУ. На думку глави держави, окремі судді КСУ, призначені Януковичем, "створюють загрозу незалежності і національній безпеці України".

Конфлікт Зеленського і КСУ почався з того, що в жовтні минулого року цей суд визнав неконституційним ряд положень закону "Про запобігання корупції".

В одному з інтервʼю Володимир Зеленський розповів, що веде з Конституційним судом єдино можливу "боротьбу".