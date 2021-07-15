"Бебебе" и "Аваков — ангел". Топ-15 ярких фраз ушедшего в отставку главы МВД

Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел с февраля 2014 года. И запомнился, в частности, тем, что не лез за словом в карман, парируя подколки и острые выпады. Фокус собрал самые яркие и запоминающиеся высказывания экс-министра.

В четверг, 15 июля, депутаты Верховной Рады отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который пребывал на этой должности семь лет — с 27 февраля 2014 года. После голосования председатель Рады Дмитрий Разумков поблагодарил экс-министра за годы работы, после чего в зале раздались неуверенные аплодисменты.

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Отставке министра предшествовало его собственное заявление об уходе. Официально он нигде не озвучил причины своего решения, а во время голосования в здании парламента и вовсе отсутствовал. Пока политики и эксперты строят предположения о том, что предшествовало увольнению Авакова и о его дальнейших планах, мы решили вспомнить самые яркие высказывания министра МВД за 7 лет.

"Дискуссия" с Михаилом Саакашвили в Одессе: "Бе-бе-бе"

Возможно, не самым ярким, но самым курьезным скандалом с участием главы силового ведомства стал конфликт в 2015 году с тогдашним председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. Произошло это во время заседания Совета реформ при участии президента Петра Порошенко, когда обсуждался процесс приватизации Одесского припортового завода. После того, как глава МВД задал руководителю области вопрос, почему тот общался на эту тему с российским олигархом из "Уралхима", Саакашвили стал его перебивать. Это разозлило министра и тот воскликнул: "Вы говорите как в таких случаях? Бебебе?".

В ответ на это Саакашвили возмутился и стал кричать на министра, называя его "проворовавшимся", после чего Аваков бросил в сторону главы ОГА стакан с водой. Президент Порошенко, ведущий заседание, был вынужден объявить его закрытым. Но даже после этого перепалка не прекратилась. Аваков называл Саакашвили "мерзавцем" и требовал его "катиться к черту" из Украины. Саакашвили в ответ обозвал Авакова "вором".

[ + – ] Перепалка Арсена Авакова с Михаилом Саакашвили в 2015 году

Впрочем, в интервью Дмитрию Гордону в 2021 году министр заявил, что конфликт с Саакашвили исчерпан и они "пожали друг другу руки".

Аваков и журналисты: "Читайте мой Фейсбук"

Эту фразу глава МВД озвучил в 2015 году в интервью главному редактору издания "Левый Берег" Соне Кошкиной. Сами эти слова были сказаны в полушутливой форме после того, как журналистка спросила у министра, почему тот не заявил открыто о присутствии во фракции "Блок Петра Порошенко" людей Сергея Левочкина (тот с 2010 по 2014 год возглавлял администрацию президента Виктора Януковича). На встречный вопрос Авакова о том, как именно он должен был об этом заявить, Кошкина ответила: "Хоть бы и в Фейсбуке написать!"

На это министр ответил: "Почитайте мой Фейсбук".

Когда Кошкина заявила, что и так регулярно читает публикации Авакова в соцсети, однако никаких подобных заявлений там не обнаружила, министр повернулся к камере и заявил: "Товарищи, читайте мой Фейсбук, там есть много хорошего!".

Тут можно вспомнить, что вскоре после назначения на должность главы МВД общественность прозвала Авакова "фейсбучным министром". Это было непривычно: он выбрал именно такой, еще своеобразный для того времени, способ коммуникации с гражданами — важные новости люди зачастую узнавали не в пресс-службе министерства и не из новостей, а на личной страничке министра.

В разговоре с журналисткой Екатериной Осадчей Аваков заявил, что такой метод был выбран из-за его оперативности.

"Эта информация идет на порядок быстрее, чем ее передают, например, пресс-служба или сайт Министерства внутренних дел. Мы даже такой социальный эксперимент делали. Поэтому это нормальная, красивая коммуникация, которая удобна. А дальше… Кто говорит, что я министр Фейсбука, пусть не завидует, а много работает, и у него будет столько же подписчиков. А если кто-то в свободное время пьет водочку или курит дорогие сигары, то я в свободную минутку посмотрю Фейсбук и напишу там несколько слов…" — пояснял он.

[ + – ] Арсен Аваков заработал прозвище "Министр Фейсбука"

"Ленин? Пусть падает…"

После Революции Достоинства по Украине прокатилась целая серия акций, которые завершились падением памятников Владимиру Ленину. В их числе оказался монумент коммунистическому вождю в Харькове. Тогдашний мэр Геннадий Кернес заявлял, что памятник был свален незаконно, и обещал восстановить его, при этом сетуя на бездействие сотрудников полиции, которые не помешали участникам акции.

В свою очередь Арсен Аваков на своей странице в Facebook заявил, что памятник снесли в рамках закона, поскольку имелось распоряжение о сносе от тогдашнего главы облгосадминистрации Игоря Балуты.

"Ленин? Пусть падает… Лишь бы люди не пострадали. Лишь бы этот кровавый коммунистический идол, уходя, не добавил себе жертв", — заявил министр.

[ + – ] Пост в Facebook Арсена Авакова по поводу сноса памятника Ленину в Харькове

Следует отметить, что в действительности памятник находился в коммунальной собственности города и к области никакого значения не имел. Потому вскоре после его демонтажа суд признал распоряжение Балуты незаконным.

"А может, Аваков — ангел?.."

В общественном секторе Арсен Аваков не пользуется большой популярностью. Некоторые его антипаты даже утверждают, что он сфабриковал дела в отношении подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко — и затянул расследование убийства херсонской общественной деятельницы Кати Гандзюк. На акциях против министра стала популярной фраза "Аваков — черт".

О личном отношении Авакова к этой фразе у него поинтересовалась журналистка "1+1" Наталья Мосейчук.

"А может Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким", — ответил глава МВД в марте 2021 года.

Министр заявил, что часто на сотрудников полиции "наезжают", а также "несправедливо их критикуют".

"Это раскаленная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкое место. Здесь, если я нахожу для себя мотивацию (как государственник, прежде всего), находиться на этой позиции для меня ㅡ это окей", ㅡ говорит Аваков.

Впрочем, после отставки Авакова его противники анонсировали акцию "Изгоняем Авакова", на обложке которой написано: "Вали с чертями в ад".

"Я — русскоязычный украинский националист"

В интервью Дмитрию Гордону глава МВД заявил, что патриотизм заключается не в том, чтобы устраивать "языковые люстрации", и назвал себя "русскоязычным украинским националистом.

"Я немножко осетин, немножко армянин, но больше я украинец. Живу здесь и ощущаю себя так. А если точнее сформулировать – я русскоязычный украинский националист. Такую дефиницию применю", – сказал Аваков.

Министр заявил, что сдержанно относится к языковому вопросу и при этом считает, что руководство Украины должно "приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться".

Слова Авакова вызвали резонанс в украинском обществе, после чего он решил развить эту тему на своей странице в Facebook.

[ + – ] Арсен Аваков: "Я — русскоязычный украинский националист" (скриншот)

"Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? <…> Несомненно, государственным может быть только украинский язык –– как язык субъектной, суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!", — написал он в социальной сети.

ТОП-15 самых ярких фраз Арсена Авакова:

"Я не призываю быть диктаторами. Но я формулирую ясный тезис: у нас демократия, но строго. Вот это мило моему сердцу";

"Чего мы не богатые? Мы богатые. Своим населением, своим потенциалом. У нас денег пока нет. Но так будет не всегда";

"Не создавайте царя, даже если это добрый царь";

"Если вы сидите в центре Киева и выступаете с антиукраинскими лозунгами, то это не свобода слова, это диверсия против страны. И если у нас нет наказания для таких людей, то мы не зрелое общество";

"Министрам я говорил: ʼМне стыдно быть представителем правительства, где ты несешь такую чушь";

"Есть ли у меня премьерские амбиции? А зачем? Чтобы на могиле написали "Был премьер-министром Украины"?";

"Русский язык не принадлежит России. Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже";

"Не писать всей правды – не значит писать ложь";

"Служить стране – это значит иметь мужество, а не только палочкой махать";

"Живем в стране победившей криминальной демократии? Ошибся – в стране победивших активистов? Не уверены? То, что раньше принято было называть преступлением и хулиганством – теперь называют акция. А преступников – активистами";

"Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза ГАИшников";

"Должность министра МВД подразумевает позицию. Если бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов".

"Слушайте, я, когда сочту нужным, сделаю это (подам в отставку) в самый, возможно, неожиданный, но правильный момент. А если есть воля парламента, если у большинства такое мнение – надо голосовать отставку и не разговаривать. Тоже честно и правильно"

"Аваков уйдет в отставку тогда, когда увидит бесполезность сидения себя в этом кресле. Если реформа остановится, смысла оставаться нет";

"Мне хочется стать свободным человеком от обязанности… каждое утро ходить на работу и заниматься рутинной работой. Но я держу этот удар, я держу это направление и считаю, что пока чувствую мотивацию, я в порядке. Как только мотивация уйдет, я скажу: "Благодарю, господа…". Я пойду в отставку".

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 15 июля, поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат. Сам министр на заседании не присутствовал.

Причины своего ухода Аваков на сегодняшний день также не озвучил.

Должность министра внутренних дел он занял 27 февраля 2014 года — в разгар событий Революции Достоинства, и с тех пор был бессменным руководителем МВД.

Зеленский уже презентовал свою кандидатуру на должность министра внутренних дел Украины вместо Авакова. Им является нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.