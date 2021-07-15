"Бебебе" і "Аваков — ангел". Топ-15 яскравих фраз глави МВС, який пішов у відставку

Арсен Аваков очолював Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року. І запам'ятався, зокрема, тим, що не ліз за словом в кишеню, парируючи підколи й гострі випади. Фокус зібрав найяскравіші висловлювання ексміністра.

У четвер, 15 липня, депутати Верховної Ради відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який перебував на цій посаді сім років — з 27 лютого 2014 року. Після голосування голова Ради Дмитро Разумков подякував ексміністру за роки роботи, після чого в залі пролунали невпевнені оплески.

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Відставці міністра передувала його власна заява про звільнення. Офіційно він ніде не озвучив причини свого рішення, а під час голосування в будівлі парламенту і зовсім був відсутній. Поки політики та експерти роблять припущення про те, що передувало звільненню Авакова і про його подальші плани, ми вирішили згадати найяскравіші висловлювання міністра МВС за 7 років.

"Дискусія" з Михайлом Саакашвілі в Одесі: "Бе-бе-бе"

Можливо, не найяскравішим, але найбільш курйозним скандалом за участю глави силового відомства став конфлікт у 2015 році з тодішнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі. Сталося це під час засідання Ради реформ за участю президента Петра Порошенка, коли обговорювався процес приватизації Одеського припортового заводу. Після того, як глава МВС поставив керівнику області питання, чому той спілкувався на цю тему з російським олігархом з "Уралхіма", Саакашвілі став його перебивати. Це розлютило міністра і той вигукнув: "Ви говорите як в таких випадках? Бебебе?".

У відповідь на це Саакашвілі обурився і став кричати на міністра, називаючи його "злодійкуватим", після чого Аваков кинув у бік голови ОДА склянку з водою. Президент Порошенко, ведучий засідання, був змушений оголосити його закритим. Але навіть після цього перепалка не припинилася. Аваков називав Саакашвілі "мерзотником" і вимагав його "котитися до біса" з України. Саакашвілі у відповідь обізвав Авакова "злодієм".

[ + – ] Перепалка Арсена Авакова з Михайлом Саакашвілі у 2015 році

Втім, в інтервʼю Дмитру Гордону у 2021 році міністр заявив, що конфлікт з Саакашвілі вичерпаний і вони "потиснули один одному руки".

Аваков і журналісти: "Читайте мій Фейсбук"

Цю фразу глава МВС озвучив у 2015 році в інтервʼю головному редактору видання "Лівий Берег" Соні Кошкіній. Самі ці слова були сказані в напівжартівливій формі після того, як журналістка запитала у міністра, чому той не заявив відкрито про присутність у фракції "Блок Петра Порошенка" людей Сергія Льовочкіна (той з 2010 по 2014 рік очолював адміністрацію президента Віктора Януковича). На зустрічне запитання Авакова про те, як саме він повинен був про це заявити, Кошкіна відповіла: "Хоч би і в Фейсбуці написати!"

На це міністр відповів: "Почитайте мій Фейсбук".

Коли Кошкіна заявила, що і так регулярно читає публікації Авакова в соцмережі, однак ніяких подібних заяв там не виявлено, міністр повернувся до камери і заявив: "Товариші, читайте мій Фейсбук, там є багато хорошого!".

Тут можна згадати, що незабаром після призначення на посаду глави МВС громадськість прозвала Авакова "фейсбучним міністром". Це було незвично: він вибрав саме такий, ще своєрідний для того часу, спосіб комунікації з громадянами — важливі новини люди часто впізнавали не в прес-службі міністерства і не з новин, а на особистій сторінці міністра.

У розмові з журналісткою Катериною Осадчою Аваков заявив, що такий метод був обраний через його оперативність.

"Ця інформація йде на порядок швидше, ніж її передають, наприклад, пресслужба або сайт Міністерства внутрішніх справ. Ми навіть такий соціальний експеримент робили. Тому це нормальна, гарна комунікація, яка зручна. А далі… Хто говорить, що я міністр Фейсбуку, нехай не заздрить, а багато працює, і у нього буде стільки ж підписників. а якщо хтось у вільний час пʼє горілочку або курить дорогі сигари, то я у вільну хвилинку подивлюся Фейсбук і напишу там кілька слів… " — пояснював він.

[ + – ] Арсен Аваков заробив прізвисько "Міністр Фейсбуку"

"Ленін? Нехай падає…"

Після Революції Гідності Україною прокотилася ціла серія акцій, які завершилися падінням памʼятників Володимиру Леніну. Серед них опинився монумент комуністичному вождю в Харкові. Тодішній мер Геннадій Кернес заявляв, що памʼятник був повалений незаконно, і обіцяв відновити його, при цьому нарікаючи на бездіяльність співробітників поліції, які не завадили учасникам акції.

Зі свого боку Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook заявив, що памʼятник знесли у межах закону, оскільки було розпорядження про знесення від тодішнього голови облдержадміністрації Ігоря Балути.

"Ленін? Нехай падає… Аби люди не постраждали. Аби цей кривавий комуністичний ідол, йдучи, не додав собі жертв", — заявив міністр.

[ + – ] Пост в Facebook Арсена Авакова щодо знесення пам'ятника Леніну в Харкові

Варто зазначити, що в дійсності памʼятник знаходився у комунальній власності міста і до області жодного значення не мав. Тому незабаром після його демонтажу суд визнав розпорядження Балути незаконним.

"А може, Аваков — ангел?.."

У громадському секторі Арсен Аваков не користується великою популярністю. Деякі його антипатії навіть стверджують, що він сфабрикував справи щодо підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета — Андрія Антоненко, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко — і затягнув розслідування вбивства херсонської громадської діячки Каті Гандзюк. На акціях проти міністра стала популярною фраза "Аваков — чорт".

Про особисте ставлення Авакова до цієї фрази у нього поцікавилася журналістка "1+1" Наталія Мосейчук.

"А може Аваков — ангел, тому що терпить це? Зокрема і таке ставлення. Тому що у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді — людяним, але часто — жорстким", — відповів глава МВС у березні 2021 року.

Міністр заявив, що часто на співробітників поліції "наїжджають", а також "несправедливо їх критикують".

"Це розпечена сковорідка, це не щастя цілий рік, це не солодка ситуація, це не солодке місце. Тут, якщо я знаходжу для себе мотивацію (як державник, перш за все), перебувати на цій позиції для мене ㅡ це окей", ㅡ говорить Аваков.

Втім, після відставки Авакова його противники анонсували акцію "Виганяємо Авакова", на обкладинці якої написано: "Вали з чортами в пекло".

"Я — російськомовний український націоналіст"

В інтервʼю Дмитру Гордону глава МВС заявив, що патріотизм полягає не в тому, щоб влаштовувати "мовні люстрації", і назвав себе "російськомовним українським націоналістом.

"Я трішки осетин, трішки вірменин, але більше я українець. Живу тут і відчуваю себе так. А якщо точніше сформулювати — я російськомовний український націоналіст. Таку дефініцію застосую", — сказав Аваков.

Міністр заявив, що стримано ставиться до мовного питання і при цьому вважає, що керівництво України має "вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися".

Слова Авакова викликали резонанс в українському суспільстві, після чого він вирішив розвинути цю тему на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Арсен Аваков: "Я — російськомовний український націоналіст" (скріншот)

"Чому ми, українці, повинні відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основʼяненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова та сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників? <…> Безсумнівно, державною може бути тільки українська мова — як мова субʼєктної, суверенної країни. Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні — мови спілкування і культури, сімейної спадщини, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям!", — написав він у соціальній мережі.

ТОП-15 найяскравіших фраз Арсена Авакова:

"Я не закликаю бути диктаторами. Але я формулюю ясну тезу: у нас демократія, але строго. Ось це миле моєму серцю";

"Чого ми не багаті? Ми багаті. Своїм населенням, своїм потенціалом. У нас грошей поки немає. Але так буде не завжди";

"Не створюйте царя, навіть якщо це добрий цар";

"Якщо ви сидите в центрі Києва і виступаєте з антиукраїнськими гаслами, то це не свобода слова, це диверсія проти країни. І якщо у нас немає покарання для таких людей, то ми не зріле суспільство";

"Міністрам я говорив:ʼМені соромно бути представником уряду, де ти несеш таку нісенітницю";

"Чи є у мене премʼєрські амбіції? А навіщо? Щоб на могилі написали "Був премʼєр-міністром України"?";

"Російська мова не належить Росії. Російська мова та російська мовна культура значною мірою належать і українцям теж";

"Не писати всієї правди — не означає писати брехню";

"Служити країні — це значить мати мужність, а не тільки паличкою махати";

"Живемо в країні, де перемогла кримінальна демократія? Помилився — в країні, де перемогли активісти? Не впевнені? Те, що раніше прийнято було називати злочином і хуліганством — тепер називають акція. А злочинців — активістами";

"Мені набридло дивитися в безсоромні очі ДАІшників";

"Посада міністра МВС має на увазі позицію. Якщо бандити погрожують міністрові, я цей виклик приймаю і готовий".

"Слухайте, я, коли вважатиму за потрібне, зроблю це (подам у відставку) у найбільш, можливо, несподіваний, але правильний момент. А якщо є воля парламенту, якщо у більшості така думка — треба голосувати відставку і не розмовляти. Теж чесно і правильно"

"Аваков піде у відставку тоді, коли побачить марність сидіння себе в цьому кріслі. Якщо реформа зупиниться, сенсу залишатися немає";

"Мені хочеться стати вільною людиною від обовʼязку… щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, я тримаю цей напрямок і вважаю, що поки відчуваю мотивацію, зі мною все гаразд. Як тільки мотивація піде, я скажу: "Дякую, панове…". Я піду у відставку".

Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 15 липня, підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат. Сам міністр на засіданні не був присутній.

Причини свого відходу Аваков на сьогодні також не озвучив.

Посаду міністра внутрішніх справ він посів 27 лютого 2014 року — у розпал подій Революції Гідності, і відтоді був беззмінним керівником МВС.

Зеленський вже презентував свою кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ України замість Авакова. Ним є нардеп від "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.