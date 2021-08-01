Уже составил план: адвокат Чауса рассказал, как будет искать экс-судью

Правозащитник утверждает, что после привоза Чауса в Киев его никто не видел. А где он находится в данный момент — неизвестно.

Бывший судья Днепровского суда Киева Николай Чаус не связывался с женой, и в данный момент никакой новой информации о нем нет. Об этом в комментарии Фокусу заявил адвокат Ростислав Кравец.

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"Я смотрю, в некоторых особо законспирированных Telegram-каналах появляется версия, что якобы Чаусу дали поговорить с супругой. Чаус с супругой с момента похищения в Молдове не разговаривал", – подчеркнул он.

Правозащитник отреагировал на сообщения СБУ о том, что Чаусу предоставляется постоянная медпомощь, и что он в контакте с родственниками.

"Постоянно на связи – это один раз позвонили и сказали, что он у них. Это называется постоянно на связи. Вчера родственники пытались связаться со следователем СБУ. Следователь СБУ читал сообщения в различных мессенджерах, но на связь так и не вышел", – пояснил адвокат.

Поскольку в понедельник, 2 августа, истекает срок в 60 часов с момента задержания Николая Чауса, Кравец уже составил план действий на ближайшее время:

"Я сегодня еще хочу кое-что предпринять, поездить по другим злачным местам СБУ, поискать его там. Если уже не удастся, то уже с понедельника будем идти в ГБР и требовать немедленного принятия решения об открытии уголовного производства. Но я считаю, что, исходя из сообщений СМИ, ГБР должно было само открыть (производство — ред.)".

Кравец добавил, что пока что никто из послов G7 никак не прокомментировал ситуацию о человеке "чьи права действительно нарушаются".

Отметим, что Ростислав Кравец ранее писал о том, что Чаус – его бывший клиент.

Николай Чаус был обнаружен 30 июля в селе Мазуровка Винницкой области неподалеку от границы с Молдовой. Первым о нем сообщили в полицию староста села Леонид Витковский.

Через несколько часов после этого адвокат Александр Вишневый рассказал, что Чауса везут в Киев, где против него начато расследование. После того, как экс-судья Чаус был доставлен в столицу, НАБУ перебросило своих бойцов под здание СБУ. Позже ведомство обвинило Службу безопасности Украины в нарушении законодательства и незаконном транспортировании Николая Чауса в управление спецслужбы. Та же в ответ заявила, что все было сделано в рамках закона, и никто никого не похищал.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец пытался добиться встречи со своим клиентом в тот же день, однако не смог этого сделать, поскольку бывшего судьи в здании СБУ не оказалось.