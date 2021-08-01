Уже склав план: адвокат Чауса розповів, як шукатиме екс-суддю

Правозахисник стверджує, що після привозу Чауса до Києва його ніхто не бачив. А де він перебуває на даний момент — невідомо.

Колишній суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус не зв'язувався з дружиною, і в даний момент ніякої нової інформації про нього немає. Про це в коментарі Фокусу заявив адвокат Ростислав Кравець.

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"Я дивлюся, в деяких особливо законспірованих Telegram-каналах з'являється версія, що нібито Чаусу дали поговорити з дружиною. Чаус із дружиною з моменту викрадення в Молдові не розмовляв", – підкреслив він.

Правозахисник відреагував на повідомлення СБУ про те, що Чаусу надається постійна медична допомога, і що він у контакті з родичами.

"Постійно на зв'язку – це один раз подзвонили і сказали, що він у них. Це називається постійно на зв'язку. Вчора родичі намагалися зв'язатися зі слідчим СБУ. Слідчий СБУ читав повідомлення в різних месенджерах, але на зв'язок так і не вийшов", – пояснив адвокат.

Оскільки в понеділок, 2 серпня, закінчується термін ву 60 годин з моменту затримання Миколи Чауса, Кравець вже склав план дій на найближчий час:

"Я сьогодні ще хочу дещо зробити, поїздити іншими злачнихми місцями СБУ, пошукати його там. Якщо вже не вдасться, то вже з понеділка будемо йти в ГБР і вимагати негайного ухвалення рішення про відкриття кримінального провадження. Але я вважаю, що, виходячи з повідомлень ЗМІ, ГБР мало саме відкрити (виробництво – ред.) ".

Кравець додав, що поки що ніхто з послів G7 ніяк не прокоментував ситуацію про людину, "чиї права дійсно порушуються".

Відзначимо, що Ростислав Кравець раніше писав про те, що Чаус — його колишній клієнт.

Микола Чаус був виявлений 30 липня в селі Мазурівка Вінницької області неподалік від кордону з Молдовою. Першим про нього повідомив у поліцію староста села Леонід Вітковський.

Через кілька годин після цього адвокат Олександр Вишневий розповів, що Чауса везуть до Києва, де проти нього розпочато розслідування. Після того, як екс-суддя Чаус був доставлений до столиці, НАБУ перекинуло своїх бійців під будівлю СБУ. Пізніше відомство звинуватило Службу безпеки України в порушенні законодавства і незаконному транспортуванні Миколи Чауса в управління спецслужби. Та ж у відповідь заявила, що все було зроблено в рамках закону, і ніхто нікого не викрадав.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець намагався домогтися зустрічі зі своїм клієнтом того ж дня, проте не зміг цього зробити, оскільки колишнього судді в будівлі СБУ не виявилося.