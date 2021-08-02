И подзреваемый, и потерпевший, - адвокат Чауса о статусе экс-судьи (видео)

Правозащитник утверждает, что встреча с подзащитным проходила под надзором сотрудника из СБУ.

Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что его подзащитный подозреваемый по делу о взятках, а также потерпевший по делу о похищении. Об этом юрист рассказал в своем блоге на YouTube.

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Юрист не сообщил, был ли оформлен юридически статус Чауса в деле о похищении, но его подзащитный уже подписал заявление о признании себя таковым.

"Насколько я понимаю, то у него два статуса — подозреваемый по делу о взяточничестве, и потерпевший по делу о похищении", — рассказал Кравец.

Он также добавил, что ему удалось встретиться с Чаусом, встреча проходила в присутствии представителя СБУ. Однако указывать, где он нашел своего подзащитного, и где происходила встреча, адвокат не стал. Бывший судья, по словам Кравца, выглядит "мягко говоря уставшим". Ему оказывают медицинскую помощь, и он проходит обследование.

Напомним, 30 июля экс-судью Чауса нашли в селе под Винницей. Однако после передачи его в полицию, Чауса увезли сотрудники СБУ в неизвестном направлении. НАБУ попытались "отбить" его у сотрудников СБУ, устроив погоню в центре Киева. Позднее в Службе безопасности заявили, что никто не похищал Чауса. Сотрудники СБУ действовали в рамках своих полномочий, транспортируя экс-судью в Киев.

Позднее адвокат Чауса рассказал о плане поиска бывшего судьи.