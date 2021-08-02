І підозрюваний, і потерпілий, — адвокат Чауса про статус екссудді (відео)

Правозахисник стверджує, що зустріч з підзахисним проходила під наглядом співробітника з СБУ.

Адвокат екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець розповів, що його підзахисний підозрюваний у справі про хабар, а також потерпілий у справі про викрадення. Про це юрист розповів у своєму блозі на YouTube.

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Адвокат не повідомив, чи був оформлений юридично статус Чауса в справі про викрадення, але його підзахисний уже підписав заяву про визнання себе таким.

"Наскільки я розумію, то в нього два статуси — підозрюваний у справі про хабарництво і потерпілий у справі про викрадення", — розповів Кравець.

Він також додав, що йому вдалося зустрітися з Чаусом, зустріч проходила в присутності представника СБУ. Однак, вказувати, де він знайшов свого підзахисного, і де відбувалася зустріч, адвокат не став. Колишній суддя, за словами Кравця, виглядає "м'яко кажучи, втомленим". Йому надають медичну допомогу, і він проходить обстеження.

Нагадаємо, 30 липня екссуддю Чауса знайшли в селі під Вінницею. Однак, після передачі його в поліцію, Чауса відвезли співробітники СБУ в невідомому напрямку. НАБУ спробували "відбити" його у співробітників СБУ, влаштувавши погоню в центрі Києва. Пізніше в Службі безпеки заявили, що ніхто не викрадав Чауса. Співробітники СБУ діяли в рамках своїх повноважень, транспортуючи екссуддю до Києва.

Пізніше адвокат Чауса розповів про план пошуку колишнього судді.