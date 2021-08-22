Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку (видео)

Причину отставки Олег Бех не назвал. Вместо него руководить одесскими правоохранителями будет Николай Семенишин, до этого возглавлявший донецкую полицию.

Начальник Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Олег Бех в эфире 7 канала сообщил, что написал заявление об отставке.

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"Могу подтвердить решение, принятое главой Нацполиции (Игорем Клименко. – Ред.) по согласованию с министром (Денисом Монастырским. – Ред.). При устной беседе с главой Нацполиции мною было принято решение подать в отставку", – сообщил он.

По словам Беха, он уже написал рапорт об отставке и закончит работать на этой должности в среду, 26 августа.

При этом, Бех рассказал, что не может рассказать о причинах увольнения.

"Все должности на госслужбе являются временными, всегда надо быть готовым, что ты находишься на этом месте временно", – отметил он.

[ + – ] Сообщение об отставке Олега Беха

Олег Бех стал руководителем полиции Одесской области в 2019 году, до того времени он возглавлял Нацполицию в Полтавской и Харьковской областях.

По данным УНН, вместо Беха управлять Нацполицией в этом регионе будет Николай Семенишин.

Семенишин в 2011 году ушел на пенсию, однако после событий 2014 года вернулся на работу в правоохранительные органы. В разное время руководил управлениями МВД в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, в 2017 году стал начальником Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отметим, череда увольнений руководителей правоохранительных органов началась после того, как 13 июля подал в отставку глава МВД Арсен Аваков.

В тот же день советник Авакова Зорян Шкиряк заявил, что уходит с занимаемой должности.

4 августа Кабмином Украины был уволен с должности заместителя министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На следующий день, 5 августа подал в отставку глава Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

А в пятницу, 20 августа подал в отставку глава Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель.