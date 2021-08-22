Глава Нацполіціі Одеської області подав у відставку (відео)

Причину відставки Олег Бех не назвав. Замість нього керувати одеськими правоохоронцями буде Микола Семенишин, який до цього очолював донецьку поліцію.

Начальник Головного управління Нацполіціі України в Одеській області Олег Бех в ефірі 7 каналу повідомив, що написав заяву про відставку.

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"Можу підтвердити рішення, прийняте главою Нацполіціі (Ігорем Клименко. — Ред.) за погодженням з міністром (Денисом Монастирським. — Ред.). При усній бесіді з главою Нацполіціі мною було прийнято рішення подати у відставку", — повідомив він.

За словами Беха, він уже написав рапорт про відставку і закінчить працювати на цій посаді в середу, 26 серпня.

При цьому, Бех розповів, що не може розповісти про причини звільнення.

"Всі посади на держслужбі є тимчасовими, завжди треба бути готовим, що ти знаходишся на цьому місці тимчасово", — зазначив він.

[ + – ] Повідомлення про відставку Олега Беха

Олег Бех став керівником поліції Одеської області в 2019 році, до того часу він очолював Нацполіцію в Полтавській і Харківській областях.

За даними УНН, замість Беха управляти Нацполіцією в цьому регіоні буде Микола Семенишин.

Семенишин в 2011 році пішов на пенсію, проте після подій 2014 року повернувся на роботу в правоохоронні органи. У різний час керував управліннями МВС в Хмельницькій та Івано-Франківській областях, в 2017 році став начальником Головного управління Нацполіціі в Донецькій області.

Відзначимо, низка звільнень керівників правоохоронних органів почалася після того, як 13 липня подав у відставку глава МВС Арсен Аваков.

У той же день радник Авакова Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади.

4 серпня Кабміном України був звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На наступний день, 5 серпня подав у відставку глава Головного управління Нацполіціі Києва Андрій Крищенко.

А в п'ятницю, 20 серпня подав у відставку Глава Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель.