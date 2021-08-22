Глава Нацполіціі Одеської області подав у відставку (відео)
Причину відставки Олег Бех не назвав. Замість нього керувати одеськими правоохоронцями буде Микола Семенишин, який до цього очолював донецьку поліцію.
Начальник Головного управління Нацполіціі України в Одеській області Олег Бех в ефірі 7 каналу повідомив, що написав заяву про відставку.
"Можу підтвердити рішення, прийняте главою Нацполіціі (Ігорем Клименко. — Ред.) за погодженням з міністром (Денисом Монастирським. — Ред.). При усній бесіді з главою Нацполіціі мною було прийнято рішення подати у відставку", — повідомив він.
За словами Беха, він уже написав рапорт про відставку і закінчить працювати на цій посаді в середу, 26 серпня.
При цьому, Бех розповів, що не може розповісти про причини звільнення.
"Всі посади на держслужбі є тимчасовими, завжди треба бути готовим, що ти знаходишся на цьому місці тимчасово", — зазначив він.
Олег Бех став керівником поліції Одеської області в 2019 році, до того часу він очолював Нацполіцію в Полтавській і Харківській областях.
За даними УНН, замість Беха управляти Нацполіцією в цьому регіоні буде Микола Семенишин.
Семенишин в 2011 році пішов на пенсію, проте після подій 2014 року повернувся на роботу в правоохоронні органи. У різний час керував управліннями МВС в Хмельницькій та Івано-Франківській областях, в 2017 році став начальником Головного управління Нацполіціі в Донецькій області.
Відзначимо, низка звільнень керівників правоохоронних органів почалася після того, як 13 липня подав у відставку глава МВС Арсен Аваков.
У той же день радник Авакова Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади.
4 серпня Кабміном України був звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
На наступний день, 5 серпня подав у відставку глава Головного управління Нацполіціі Києва Андрій Крищенко.
А в п'ятницю, 20 серпня подав у відставку Глава Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель.