"Курорт для мальчиков": Аваков призвал ОП избавиться от Арестовича после слов про АТО (видео)

Бывший министр, комментируя заявление Арестовича четырехлетней давности, посоветовал Офису президента "послать этого персонажа подальше".

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал советника главы ОПУ Алексея Арестовича из-за видеоролика четырехлетней давности, на котором он назвал зону АТО — "курортом для мальчиков". Соответствующий пост бывший министр опубликовал в своем Facebook.

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Арсен Аваков, комментируя заявление Алексея Арестовича про зону АТО, посоветовал Офису президента перекрестить советника и "послать этого персонажа подальше".

Бывший глава МВД назвал спикера украинской делегации в ТКГ "мерзавцем", который со смешком рассказывает о гибели наших бойцов на передовой.

"Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно. Потому, что Вы украинцы этого хотите. Ведь так?!", — написал Аваков, комментируя видеоролик четырехлетней давности.

[ + – ] Алексей Арестович назвал зону АТО "курортом для мальчиков"

"АТО — курорт для мальчиков": Алексей Арестович ответил Авакову

В комментарии изданию Страна, которое находится под санкциями СНБО, Алексей Арестович объяснил свое заявление четырехлетней давности. По словам советника главы ОП, тогда журналист задал ему вопрос о раскачке эмоциональной ситуации в Украине месседжами "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдаютʼ, "все плохо", поэтому Арестович позволил себе эмоционально высказаться в статусе бывшего военнослужащего.

Спикер украинской делегации в ТКГ утверждает, что Украина должна с юмором реагировать на вбросы врага, и такой метод, как уверяет Алексей Арестович, поможет украинцам победить в информационной войне против РФ.

"Это информационная война, и нужно смотреть на ситуацию веселее. Когда нас пытаются заставить плакать — на нас же напали, — мы должны отвечать на это весело. Так выигрываются информационные войны", — добавил советник главы Офиса президента.

Алексей Арестович в комментарии журналистам также отреагировал на эмоциональную реакцию экс-главы МВД Арсена Авакова. Спикер делегации в ТКГ предположил, что бывший министр "тяжело переживает свое увольнение", и его заявление может расценивать как старт нового политического сезона в Украине.

"Он обычно мудрый человек и разбирающийся, но сегодня он, не разобравшись и переволновавшись, выдал такой эмоциональный пост. Или ему это под таким соусом подали. А может, он вполне сознательно это делает. Просто когда нужно сказать какую-то гадость Офису, всегда можно вырвать из контекста слова тех, кто в нем работает. Так Арсен Борисович стартовал в новый политический сезон", — продолжил Арестович и заявил, что не намерен отказываться от своих слов про "курорт для мальчиков".

Фокус обращает внимание, что это первое политическое заявление Арсена Авакова с момента его увольнения из МВД. 13 июля бывший министр внутренних дел сообщил, что подал заявление об отставке.

"В соответствии с частью первой статьи 18 ЗУ "О Кабинете министров Украины" прошу принять мою отставку с должности Министра внутренних дел Украины. Честь имею!", — написал тогда Арсен Аваков и опубликовал документ в Facebook.

[ + – ] Арсен Аваков написал заявление об отставке

Также Фокус рассказывал про другой скандал с советником главы Офиса президента. Так, Алексей Арестович предложил переименовать Украину в "Русь-Украину". Свое предложение он объяснил тем, что переименование Украины позволит отобрать у РФ бренд "русские" и "разомкнуть" отношения со страной-агрессором.

Через какое-то время спикер украинской делегации в ТКГ спровоцировал еще один скандал в осцсетях. Алексей Арестович назвал беженцев из Афганистана более образованными, чем "средний украинец". На заявление Арестовича отреагировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, посоветовавший советнику главы ОП стать спикером в "Талибане".