"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

Колишній міністр, коментуючи заяву Арестовича чотирирічної давності, порадив Офісу президента "послати цього персонажа подалі".

Ексглава МВС України Арсен Аваков розкритикував радника глави ОПУ Олексія Арестовича через відеоролик чотирирічної давності, в якому він назвав зону АТО — "курортом для хлопчиків". Відповідний пост колишній міністр опублікував у своєму Facebook.

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Арсен Аваков, коментуючи заяву Олексія Арестовича про зону АТО, порадив Офісу президента перехрестити радника і "послати цього персонажа подалі".

Колишній глава МВС назвав спікера української делегації в ТКГ "мерзотником", який зі смішком розповідає про загибель наших бійців на передовій.

"Люди дадуть цьому оцінку. А ось чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах і організаціях — питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни, після перегляду цього ролика, буде негайною. Тому, що Ви українці цього хочете. Адже так?!", — написав Аваков, коментуючи відеоролик чотирирічної давності.

[ + – ] Олексій Арестович назвав зону АТО "курортом для хлопчиків"

"АТО — курорт для хлопчиків": Олексій Арестович відповів Авакову

У коментарі виданню Страна, яка перебуває під санкціями РНБО, Олексій Арестович пояснив свою заяву чотирирічної давності. За словами радника голови ОП, тоді журналіст поставив йому питання про розгойдування емоційної ситуації в Україні меседжами "наші хлопці гинуть дарма", "всі в АТО безперервно страждають", "все погано", тому Арестович дозволив собі емоційно висловитися в статусі колишнього військовослужбовця.

Речник української делегації в ТКГ стверджує, що Україна повинна з гумором реагувати на вкидання ворога, і такий метод, як запевняє Олексій Арестович, допоможе українцям перемогти в інформаційній війні проти РФ.

"Це інформаційна війна, і потрібно дивитися на ситуацію веселіше. Коли нас намагаються змусити плакати — на нас же напали, — ми повинні відповідати на це весело. Так виграються інформаційні війни", — додав радник глави Офісу президента.

Олексій Арестович в коментарі журналістам також відреагував на емоційну реакцію ексглави МВС Арсена Авакова. Спікер делегації в ТКГ припустив, що колишній міністр "важко переживає своє звільнення", і його заява може розцінюватися як старт нового політичного сезону в Україні.

"Він зазвичай мудра людина і розбирається, але сьогодні він, не розібравшись і перехвилювавшись, видав такий емоційний пост. Або йому це під таким соусом подали. А, може, він цілком свідомо це робить. Просто коли потрібно сказати якусь гидоту Офісу, завжди можна вирвати з контексту слова тих, хто в ньому працює. Так Арсен Борисович стартував у новий політичний сезон", — продовжив Арестович і заявив, що не має наміру відмовлятися від своїх слів про "курорт для хлопчиків".

Фокус звертає увагу, що це перша політична заява Арсена Авакова з моменту його звільнення з МВС. 13 липня колишній міністр внутрішніх справ повідомив, що подав заяву про відставку.

"Відповідно до частини першої статті 18 ЗУ "Про Кабінет міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ України. Честь маю!", — написав тоді Арсен Аваков і опублікував документ у Facebook.

[ + – ] Арсен Аваков написав заяву про відставку

Також Фокус розповідав про інший скандал з радником глави Офісу президента. Так, Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну в "Русь-Україну". Свою пропозицію він пояснив тим, що перейменування України дозволить відібрати у РФ бренд "русские" і "розімкнути" відносини з країною-агресором.

Через якийсь час спікер української делегації в ТКГ спровокував ще один скандал у соцмережах. Олексій Арестович назвав біженців з Афганістану освіченішими, ніж "середній українець". На заяву Арестовича відреагував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який порадив раднику глави ОП стати спікером у "Талібані".