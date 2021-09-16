В "ДНР" организовали специальные рейсы для подвоза людей на избирательные участки в РФ

В соседнюю с Украиной Ростовскую область жителей оккупированных территорий будут отвозить на 12 поездах и 825 автобусных рейсах.

В России завтра, 17 сентября, начинаются выборы в парламент страны – Государственную думу. Впервые голосование будет проходить три дня. И впервые в нем смогут принять участие украинцы, жители оккупированных районов Донбасса. Содействие им в этом будет оказывать оккупационная администрация, сообщило издание "Новости Донбасса".

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Глава "ДНР" Денис Пушилин выпустил агитационное видео, в котором сообщил, что "власти" организовали 825 автобусных рейсов и 12 поездов, чтобы отвозить местных жителей с российскими паспортами на избирательные участки, расположенные в Ростовской области.

Жители ОРДЛО также смогут проголосовать дистанционно, на сайте госуслуг РФ.

В настоящее время российские паспорта на оккупированной территории Донбасса получили около 620 тысяч украинцев.

Из них для дистанционного голосования зарегистрировались около 100 тысяч. Остальных в составе групп, сформированных по месту работы, будут отвозить на 15 избирательных участков, специально открытых в небольших населенных пунктах вблизи границы с Украиной.

Пушилин назвал участие жителей ОРДЛО в российских выборах "еще одним шагом к интеграции Донбасса в Российскую Федерацию".

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

Президент Владимир Зеленский в интервью в начале августа говорил, что нельзя осуждать украинцев, принимающих решение под давлением оккупационных властей, в том числе и получающих российские паспорта.

На днях МВД РФ разработало проект президентского указа, который предусматривает упрощенный порядок переселения в Россию жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее Фокус разбирался, для чего в РФ разрешили жителям ОРДЛО голосовать на своих выборах.