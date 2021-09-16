В "ДНР" організували спеціальні рейси для підвезення людей на виборчі дільниці в РФ

У сусідню з Україною Ростовську область жителів окупованих територій будуть відвозити на 12 потягах і 825 автобусних рейсах.

У Росії завтра, 17 вересня, починаються вибори в парламент країни — Державну думу. Вперше голосування триватиме три дні. І вперше в ньому зможуть взяти участь українці, жителі окупованих районів Донбасу. Сприяння їм у цьому надаватиме окупаційна адміністрація, повідомило видання "Новости Донбасса".

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Глава "ДНР" Денис Пушилін випустив агітаційне відео, в якому повідомив, що "влада" організувала 825 автобусних рейсів і 12 поїздів, щоб відвозити місцевих жителів із російськими паспортами на виборчі дільниці, розташовані в Ростовській області.

Жителі ОРДЛО також зможуть проголосувати дистанційно, на сайті держпослуг РФ.

Зараз російські паспорти на окупованій території Донбасу отримали близько 620 тисяч українців.

З них для дистанційного голосування зареєструвалися близько 100 тисяч. Решту в складі груп, сформованих за місцем роботи, будуть відвозити на 15 виборчих дільниць, спеціально відкритих у невеликих населених пунктах поблизу кордону з Україною.

Пушилін Денис Володимирович назвав участь жителів ОРДЛО в російських виборах "ще одним кроком до інтеграції Донбасу в Російську Федерацію".

Верховна Рада України прийняла постанову, в якому назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю на початку серпня говорив, що не можна засуджувати українців, які приймають рішення під тиском окупаційної влади, в тому числі й отримують російські паспорти.

Днями МВС РФ розробило проект президентського указу, який передбачає спрощений порядок переселення в Росію жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше Фокус розбирався, для чого в РФ дозволили жителям ОРДЛО голосувати на своїх виборах.