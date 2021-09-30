"Кресло фактически принадлежит "Слуге народа", - Арахамия об отставке Разумкова

По словам главы фракции, если у человека начинают расходиться мнения с партией, то его могут заменить, ведь спикер Рады — это не выборная должность.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Народ против" заявил, что отставка Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР — не узурпация власти.

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По словам Арахамии, действующий спикер был делегирован от фракции "Слуга народа", поэтому если у человека больше не совпадают взгляды с партией, его могут поменять.

"Я слышал сегодня в СМИ какие-то упреки насчет того, что это якобы узурпация власти. Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа". Это может кто-то нафантазировал сейчас, что это выборная какая-то должность. Так я напоминаю, это просто фантазии", — заявил нардеп.

Точно также, по словам главы парламентской фракции, меняют министров и в правительстве. Нардеп упомянул, что перестановки в Кабмине планируют обсудить на этой неделе во время стратегической сессии в Трускавце.

Отставка Дмитрия Разумкова

С июня ходили слухи о том, что Дмитрия Разумкова могут отправить в отставку. Сам спикер Рады неоднократно их опровергал и заявлял, что в отставку уходить не собирается. Никаких политических проектов у него также нет.

22 сентября стало известно, что спикера парламента не позвали на рабочее заседание "Слуги народа", а также не пригласили на выездное заседании фракции в Трускавце. По словам Арахамии, приглашение не выслали не только спикеру ВР, но и другим нардепам, так как формат заседания еще не был доведен до конца.

А уже 30 сентября, Дмитрий Разумков, сообщил, что против него начали сбор подписей. Письмо направил на его имя Давид Арахамия.

Также напомним Фокус разбирался, зачем команде Зеленского нужна отставка Разумкова.