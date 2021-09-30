"Крісло фактично належить "Слузі народу", — Арахамія про відставку Разумкова

За словами голови фракції, якщо в людини починають розходитися думки з партією, то її можуть замінити, адже спікер Ради — це не виборна посада.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Народ проти" заявив, що відставка Дмитра Разумкова з посади спікера ВР — не узурпація влади.

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За словами Арахамії, чинний спікер був делегований від фракції "Слуга народу", тому якщо в людини більше не збігаються погляди з партією, її можуть поміняти.

"Я чув сьогодні в ЗМІ якісь закиди щодо того, що це нібито узурпація влади. Я всім нагадую, що це крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз. Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу". Це може хтось нафантазував зараз, що це виборна якась посада. Так я нагадую, це просто фантазії", — заявив нардеп.

Точно так само, за словами глави парламентської фракції, змінюють міністрів і в уряді. Нардеп згадав, що перестановки в Кабміні планують обговорити цього тижня під час стратегічної сесії в Трускавці.

Відставка Дмитра Разумкова

З червня ширилися чутки про те, що Дмитра Разумкова можуть відправити у відставку. Сам спікер Ради неодноразово їх спростовував і заявляв, що у відставку йти не збирається. Жодних політичних проєктів у нього також немає.

22 вересня стало відомо, що спікера парламенту не покликали на робоче засідання "Слуги народу", а також не запросили на виїзне засідання фракції в Трускавці. За словами Арахамії, запрошення не надіслали не тільки спікеру ВР, а й іншим нардепам, оскільки формат засідання ще не був доведений до кінця.

А вже 30 вересня, Дмитро Разумков повідомив, що проти нього почали збір підписів. Лист надіслав на його ім'я Давид Арахамія.

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