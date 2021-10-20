Неудобная история. Чем опасен для президента призрак "Привата" из Pandora Papers

За офшорный скандал с "Досье Пандоры" политики могли бы расплатиться рейтингами, но украинцев все меньше интересуют антикоррупционные расследования.

Украинские бизнесмены, политики и чиновники оказались в списке фигурантов масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) Pandora Papers об офшорных активах. В их числе — олигархи Геннадий Боголюбов и Ринат Ахметов, бизнесмен Александр Ярославский, народный депутат Александр Герега. А также президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и глава СБУ Иван Баканов.

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Maltex Multicapital: неквартальный отчет

2012 год. Шоу "Студии Квартал 95" переходят на телеканал "1+1" Игоря Коломойского. В это время Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создают сеть офшорных компаний, в частности фирму Maltex Multicapital Corp. Равные доли в ней принадлежат Владимиру Зеленскому с женой, братьям Сергею и Борису Шефирам и Андрею Яковлеву, бизнес-партнеру будущего президента Зеленского. С помощью этой компании некоторые из них становятся владельцами элитной недвижимости в Лондоне.

В частности, у Сергея Шефира появляются две квартиры общей стоимостью почти 3,8 млн фунтов, еще одной владеет Андрей Яковлев, ее цена — 1,5 млн фунтов. По данным журналистов, 13 марта 2019 года, то есть за три недели до первого тура президентских выборов, Владимир Зеленский безвозмездно передал свои 25% Сергею Шефиру. Но даже после передачи, согласно Pandora Papers, офшор продолжил выплачивать деньги семье Зеленского. Размеры дивидендов не установлены. Но, что примечательно, будущий президент не вспомнил о Maltex ни в одной из своих деклараций, в частности за 2018 год, когда четверть компании принадлежала ему.

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В Офисе президента говорят, что новой информации об активах Владимира Зеленского в журналистском расследовании нет.

"Показательно, что вся эта история охватывает период до перехода Владимира Зеленского на государственную службу. Фактически, журналисты еще раз подтвердили безусловное выполнение президентом антикоррупционных норм национального законодательства", — говорит Фокусу Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента. — Бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали юридических инструментов для защиты собственности от агрессивных действий тогдашнего государства". Он вспоминает, что практически вся информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года.

"Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", — уверен Подоляк.

Призрак "Привата"

В марте 2019 года в разгар президентской кампании народный депутат от Блока Петра Порошенко (ныне "Европейской солидарности") Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал: "$41 млн средств вкладчиков ПриватБанка был выведен на счета комиков "Квартала 95" через кредитование "связанных с Коломойским компаний". По словам политика, средства оказались в офшорах, зарегистрированных на Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского. И вот спустя два с половиной года история получила свое продолжение — в документах Pandora Papers идет речь о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников получили указанную сумму в качестве взноса в уставный капитал, однако подтверждения, что это средства из ПриватБанка Игоря Коломойского, нет.

[ + – ] Владимир Зеленский и "95 квартал" на сцене Фото: УНИАН

Эксперты говорят, что эта история — самая неудобная для президента. Если когда-нибудь будет доказано, что деньги незаконным путем пришли из ПриватБанка, эпизод может превратиться в уголовный. Напомним, Украина уже не первый год расследует возможные финансовые преступления в ПриватБанке, совершенные с 2010 года и до его нацио­нализации.

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"Против меня грязи нет", — Зеленский прокомментировал расследование Pandora Papers по офшорам

"Пока по документам, которые были представлены в фильме, не выглядит так, что через фирмы Зеленского отмывались деньги. Все выглядит так, что эти фирмы были конечными реципиентами денег, выведенных из ПриватБанка. Но деньги они получали от фирмы, которая фигурирует в расследовании по выводу денег", — говорит Сергей Фурса, финансист. Эксперт считает, что Игорь Коломойский распоряжался деньгами финучреждения "как своими собственными":

"Утром вы приносили деньги на депозит банка — вечером Коломойский на эти деньги покупал шампанское. Он действовал на свое усмотрение — хотел, чтобы "Квартал 95" работал на "1+1", сделал для этого все — заплатил студии через офшорные фирмы. История хотя и некрасивая, но по факту не криминальная. Если деньги про­шли через офшоры и пошли дальше, это отмывание денег, в другом случае — нет".

По сравнению с Порошенко

На журналистские материалы одним из первых отреагировал пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко: "Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским", — сказал он.

Несколько лет назад Порошенко и сам попал в офшорные скандалы. Тогда журналисты указали, что во времена своего президентства он основал фирму Prime Asset Partners Limited в офшоре для вывода своей доли группы "Рошен", несмотря на обещания передать ее в управление "слепому трасту".

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"Эти истории объединяет то, что в обеих нет состава преступления, только моральная составляющая. У Порошенко, возможно, была более невинная ситуация — его офшор не двигался, в то время как у Зеленского были транзакции", — добавляет Фурса. Наличие офшоров не преступление, но информация о них не может скрываться, если его собственник — политик или чиновник. В этом случае необходимо предоставлять данные о всех активах.

Условные последствия скандала с Pandora Papers

После выхода журналистского материала вряд ли можно ожидать каких-то кадровых перестановок или иных последствий. Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что на рейтингах Зеленского эта история не отобразится: "Разочаровавшиеся в Зеленском и так отошли, другим необходимо какое-то реальное доказательство личной коррупции президента. Только такие могут похоронить его мечты о втором сроке". По мнению Голобуцкого, история Pandora Papers на это не тянет. Тем более что офшорами в Украине мало кого удивишь, а большинство населения толерантно к коррупции.

"У Зеленского специфический избиратель, его могут не интересовать подобного рода расследования", — предполагает Голобуцкий.

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Другое дело — реакция международных партнеров. Журналистское расследование вышло не только в Украине, но и в ведущих иностранных медиа. После появления материалов верить, что украинский президент готов по-настоящему бороться с олигархами, будет сложнее.