Незручна історія. Чим небезпечний для президента привид "Привату" з Pandora Papers

За офшорний скандал з "Досьє Пандори" політики могли б розплатитися рейтингами, але українців все менше цікавлять антикорупційні розслідування.

Українські бізнесмени, політики і чиновники опинялися у списку фігурантів масштабного розслідування міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ) Pandora Papers про офшорні активи. Серед них — олігархи Геннадій Боголюбов і Рінат Ахметов, бізнесмен Олександр Ярославський, народний депутат Олександр Герега. А також президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір та глава СБУ Іван Баканов.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Важливо

Pandora Papers: Південна Дакота стала податковим раєм

Maltex Multicapital: неквартальний звіт

2012 рік. Шоу "Студії Квартал 95" переходять на телеканал "1+1" Ігоря Коломойського. В цей час Володимир Зеленський і його найближче оточення створюють мережу офшорних компаній, зокрема фірму Maltex Multicapital Corp. Рівні частки в ній належать Володимиру Зеленському з дружиною, братам Сергію і Борису Шефірам та Андрію Яковлєву, бізнес-партнеру майбутнього президента Зеленського. За допомогою цієї компанії деякі з них стають власниками елітної нерухомості в Лондоні.

Зокрема, у Сергія Шефіра з'являються дві квартири загальною вартістю майже 3,8 млн фунтів, ще однією володіє Андрій Яковлєв, її ціна — 1,5 млн фунтів. За даними журналістів, 13 березня 2019 року, тобто за три тижні до першого туру президентських виборів, Володимир Зеленський безкорисно передав свої 25% Сергію Шефіру. Але навіть після передачі, згідно Pandora Papers, офшор продовжив виплачувати гроші сім'ї Зеленського. Розміри дивідендів не встановлено. Але, що примітно, майбутній президент не згадав про Maltex у жодній зі своїх декларацій, зокрема за 2018 рік, коли чверть компанії належала йому.

Важливо

Одна з офшорних компаній Коломойського отримала $350 млн від ПриватБанку, — Pandora Papers

В Офісі президента кажуть, що нової інформації про активи Володимира Зеленського в журналістському розслідуванні немає.

"Показово, що вся ця історія охоплює період до переходу Володимира Зеленського на державну службу. Фактично, журналісти ще раз підтвердили безумовне виконання президентом антикорупційних норм національного законодавства", — говорить Фокусу Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента. — Бізнес-практики в Україні 2000-х і першої половини 2010-х років вимагали юридичних інструментів для захисту власності від агресивних дій тодішньої держави". Він згадує, що практично вся інформація вже використовувалася опонентами Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року.

"Ні тоді, ні тим паче зараз у цій інформації немає нічого компрометуючого", — упевнений Подоляк.

Привид "Привату"

У березні 2019 року у розпал президентської кампанії народний депутат від Блоку Петра Порошенка (нині "Європейської солідарності") Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook написав: "$41 млн коштів вкладників ПриватБанку був виведений на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування "пов'язаних з Коломойським компаній". За словами політика, кошти опинилися в офшорах, зареєстрованих на Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефірів, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського. І ось через два з половиною роки історія отримала своє продовження — в документах Pandora Papers йдеться про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників отримали зазначену суму як внесок до статутного капіталу, проте підтвердження, що це кошти з ПриватБанку Ігоря Коломойського, немає.

[ + – ] Володимир Зеленський і "95 квартал" на сцені Фото: УНІАН

Експерти кажуть, що ця історія — найбільш незручна для президента. Якщо колись буде доведено, що гроші незаконним шляхом прийшли з ПриватБанку, епізод може перетворитися в кримінальний. Нагадаємо, Україна вже не перший рік розслідує можливі фінансові злочини в ПриватБанку, вчинені з 2010 року і до його націоналізації.

Важливо

"Проти мене бруду немає", — Зеленський прокоментував розслідування Pandora Papers щодо офшорів

"Поки за документами, які були представлені у фільмі, не виглядає так, що через фірми Зеленського відмивалися гроші. Все виглядає так, що ці фірми були кінцевими реципієнтами грошей, виведених з ПриватБанку. Але гроші вони отримували від фірми, яка фігурує в розслідуванні по виведення грошей", — говорить Сергій Фурса, фінансист. Експерт вважає, що Ігор Коломойський розпоряджався грошима фінустанови "як своїми власними":

"Вранці ви приносили гроші на депозит банку — ввечері Коломойський на ці гроші купував шампанське. Він діяв на свій розсуд — хотів, щоб "Квартал 95" працював на "1+1", зробив для цього все — заплатив студії через офшорні фірми. Історія хоча і негарна, але за фактом не кримінальна. Якщо гроші пройшли через офшори і пішли далі, це відмивання грошей, в іншому випадку — ні".

Порівняно з Порошенком

На журналістські матеріали одним з перших відреагував п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко: "Через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером паном Коломойським", — сказав він.

Кілька років тому Порошенко і сам потрапив в офшорні скандали. Тоді журналісти вказали, що за часів свого президентства він заснував фірму Prime Asset Partners Limited в офшорі для виведення своєї частки групи "Рошен", незважаючи на обіцянки передати її в управління "сліпому трасту".

Важливо

В українських політиків і бізнесменів є "офшорні" квартири в Лондоні, — Pandora Papers

"Ці історії об'єднує те, що в обох немає складу злочину, тільки моральна складова. У Порошенка, можливо, була невинніша ситуація — його офшор не рухався, тоді як у Зеленського були транзакції", — додає Фурса. Наявність офшорів не злочин, але інформація про них не може ховатися, якщо власник — політик чи чиновник. У цьому випадку необхідно надавати дані про всі активи.

Умовні наслідки скандалу з Pandora Papers

Після виходу журналістського матеріалу навряд можна очікувати якихось кадрових перестановок чи інших наслідків. Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що на рейтингах Зеленського ця історія не відобразиться: "Розчаровані в Зеленському і так відійшли, іншим необхідний якийсь реальний доказ особистої корупції президента. Тільки такі можуть поховати його мрії про другий термін". На думку Голобуцького, історія Pandora Papers на це не тягне. Тим паче що офшорами в Україні мало кого здивуєш, а більшість населення толерантне до корупції.

"У Зеленського специфічний виборець, його можуть не цікавити подібного типу розслідування", — припускає Голобуцький.

Важливо

Пандора нашого Кварталу. Чому не можна боротися з олігархами, ховаючи гроші в офшорах

Інша справа — реакція міжнародних партнерів. Журналістське розслідування вийшло не тільки в Україні, але і в провідних закордонних медіа. Після появи матеріалів вірити, що український президент готовий по-справжньому боротися з олігархами, буде складніше.