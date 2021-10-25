Немецкий дипломат рассказал о подготовке встречи министров иностранных дел "Нормандской четверки"

Точную дату проведения встречи в Германии пока не знают

25 октября Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал о подготовке встречи министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом написало российское агентство ТАСС.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа поднимала вопрос о проведении встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

Гайр уточнил, что главы МИД должны увидеться, чтобы подготовить встречу лидеров стран "нормандского формата". Точная дата министерской встречи пока неизвестна, отметил посол.

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал подготовку к Нормандскому саммиту 11 октября с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры трех стран полагают, что на встрече удастся договориться о шагах, необходимых для завершения вооруженного конфликта на Донбассе.

В России считают, что с Зеленским говорить напрямую трудно. Поэтому Путину удобнее общаться с ним через посредников – Макрона и Меркель, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фокус ранее писал, что Украина хочет присоединить к Нормандскому формату США. Такое желание озвучивал Зеленский.

В сентябре замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила о готовности Штатов поддержать "Нормандский формат".

Последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам встречи договорились прекратить огонь на Донбассе и развести войска на отдельных участках фронта. Во время переговоров был намечен обмен пленными в формате "всех на всех", утвержден план и открытие дополнительных пунктов пропуска на линии разграничения. Стороны решили продлить на год закон "об особом статусе" оккупированных территорий Донбасса и закрепить "формулу Штайнмайера" в Украине на законодательном уровне.