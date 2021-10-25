Німецький дипломат розповів про підготовку зустрічі міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки"

Точну дату проведення зустрічі в Німеччині поки не знають

25 жовтня Посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайрі розповів про підготовку зустрічі міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція). Про це написало російське агентство ТАСС.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 20 серпня піднімала питання про проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні.

Гайрі уточнив, що глави МЗС повинні побачитися, щоб підготувати зустріч лідерів країн "нормандського формату". Точна дата міністерської зустрічі поки невідома, зазначив посол.

Президент України Володимир Зеленський обговорював підготовку до Нормандського саміту 11 жовтня з Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери трьох країн вважають, що на зустрічі вдасться домовитися про кроки, необхідні для завершення збройного конфлікту на Донбасі.

У Росії вважають, що із Зеленським говорити безпосередньо важко. Тому Путіну зручніше спілкуватися з ним через посередників — Макрона та Меркель, говорив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Фокус раніше писав, що Україна хоче приєднати до Нормандського формату США. Таке бажання озвучував Зеленський.

У вересні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила про готовність Штатів підтримати "Нормандський формат".

Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі. За підсумками зустрічі домовилися припинити вогонь на Донбасі та розвести війська на окремих ділянках фронту. Під час переговорів було заплановано обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", затверджений план і відкриття додаткових пунктів пропуску на лінії розмежування. Сторони вирішили продовжити на рік закон "про особливий статус" окупованих територій Донбасу та закріпити "формулу Штайнмаєра" в Україні на законодавчому рівні.