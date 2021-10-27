"Ситуация критическая, отказывают внутренние органы", — Гордон о состоянии Саакашвили

Бывший президент Грузии голодает почти четыре недели и за это время потерял 14 кг веса.

Михеил Саакашвили в грузинской тюрьме уже четыре раза пережил реанимацию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, ситуация с экс-президентом Грузии критическая, поскольку Михеил Саакашвили продолжает стремительно терять в весе.

Украинский политик, как утверждает Дмитрий Гордон, голодает уже 27 дней и у него начинают отказывать внутренние органы.

"На сегодняшний день минус 14 кг веса, отказывают внутренние органы, четыре раза была у него реанимация. Грузинские власти говорят, что его нужно перевести в тюремную больницу, но она контролируется не хочу даже говорить, кем", — предупредил Дмитрий Гордон в эфире телеканала.

Журналист также не знает, что может произойти в Михеилом Саакашвили в больнице при пенитенциарном учреждении, поскольку там отсутствует даже аппарат для МРТ.

"Ситуация отвратительная с Михаилом Саакашвили. Ситуация безумно глупая с точки зрения грузинских властей", — продолжил журналист.

Дмитрий Гордон также объяснил сегодняшнее выдворение его из Грузии тем, что власти страны опасаются возможных столкновений на улицах.

Отметим, что 27 октября появилась информация, что Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Журналист рассказал, что после прилета в Тбилиси он около часа провел на паспортном контроле, а правоохранители так и не назвали причину выдворения.

Ранее Фокус писал про задержание Михеила Саакашвили в Грузии 1 октября. Экс-президента задержали накануне проведения местных выборов на конспиративной квартире. После этапирования в колонию Михеил Саакашвили прошел обследование у медиков и объявил голодовку. Возлюбленная экс-президента Грузии Елизавета Ясько рассказала, что во время голодовки политик похудел на 15 кг, и поэтому его нужно срочно госпитализировать.

Адвокат политика Ника Гварамия предупреждал, что в случае перевода Михеила Саакашвили в тюремную больницу власти страны могут спровоцировать бунт для последующей ликвидации экс-президента.

Также Фокус публиковал первые кадры голодающего Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме.