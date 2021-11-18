Незаконно была в Крыму: TikTok-блогерше из Москвы на три года запретили въезд в Украину (видео)

СМИ пишут, что девушку зовут Алена Вотинцева. Она прилетела в Киев из Варшавы, ее задержали в аэропорту "Жуляны".

Пограничники задержали 22-летнюю TikTok-блогершу из Москвы за поездку в аннексированный Крым летом этого года. Об этом рассказали в пресс-центре ГПСУ.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что блогершу зовут Алена Вотинцева. Такое же имя назвали собеседники "Украинской правды".

[ + – ] Паспорт TikTok-блогерши из РФ Фото: dpsu.gov.ua

Девушка прилетела в Киев из Варшавы, ее задержали на пункте пропуска "Киев (Жуляны)". По информации пограничников, летом этого года москвичка заехала в Крым на автомобиле по мосту через Керченский пролив.

Пограничники оштрафовали блогершу на 1800 гривен за нарушение законодательства и на три года запретили ей посещать Украину. Если за это время блогерша снова попытается въехать в страну, запрет продлят до 10 лет.

Девушка должна вылететь из Украины ближайшим обратным рейсом.

Фокус ранее писал о запрете посещать Украину певцам из РФ Григорию Лепсу, Олегу Газманову и Александру Буйнову. Как и Вотинцева, они въехали в Крым в обход украинского законодательства в мае 2018 года и выступили на открытии моста через Керченский пролив.

В апреле этого года композитор и певец Бесарион Шпетишвили, известный как Брендон Стоун, попал в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. В 2018 году он дал концерт в Керчи, этот город находится на востоке Крыма.

За посещение Крыма запретили въезд в Украину Валерию Дайнеко, солисту белорусской группы Песняры,а также российской танцовщице Елене Рамазановой.

Напомним, что российский рэп-исполнитель Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, два раза попал в "черный список" Минкульта. Министерство считает, что он представляют угрозу национальной безопасности Украины.