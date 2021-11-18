Незаконно була в Криму: TikTok-блогерці з Москви на три роки заборонили в'їзд в Україну (відео)

ЗМІ пишуть, що дівчину звуть Олена Вотінцева. Вона прилетіла в Київ із Варшави, її затримали в аеропорту "Жуляни".

Прикордонники затримали 22-річну TikTok-блогерку з Москви за поїздку в анексований Крим влітку цього року. Про це розповіли у пресцентрі ДПСУ.

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Джерело LIGA.net у правоохоронних органах заявило, що блогерку звати Олена Вотінцева. Таке саме ім'я назвали співрозмовники "Української правди".

[ + – ] Паспорт TikTok-блогерки з РФ Фото: dpsu.gov.ua

Дівчина прилетіла в Київ із Варшави, її затримали на пункті пропуску "Київ (Жуляни)". За інформацією прикордонників, влітку цього року москвичка заїхала в Крим автомобілем по мосту через Керченську протоку.

Прикордонники оштрафували блогерку на 1 800 гривень за порушення законодавства та на три роки заборонили їй відвідувати Україну. Якщо за цей час блогерка знову спробує в'їхати до країни, заборону продовжать до 10 років.

Дівчина має вилетіти з України найближчим зворотним рейсом.

Фокус раніше писав про заборону відвідувати Україну співакам з РФ Григорію Лепсу, Олегу Газманову й Олександру Буйнову. Як і Вотінцева, вони в'їхали в Крим в обхід українського законодавства у травні 2018 року та виступили на відкритті мосту через Керченську протоку.

У квітні цього року композитор і співак Бесаріон Шпетішвілі, відомий як Брендон Стоун, потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У 2018 році він дав концерт у Керчі, це місто знаходиться на сході Криму.

За відвідування Криму заборонили в'їзд в Україну Валерію Дайнеко, солісту білоруського гурту Песняри, а також російській танцівниці Олені Рамазановій.

Нагадаємо, що російський реп-виконавець Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, двічі потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Міністерство вважає, що він загрожує національній безпеці України.