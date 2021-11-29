"Как Гонгадзе": Арестович предупредил о возможной ликвидации журналиста Бутусова (фото)

Советник главы ОП засомневался в адекватности главреда "Цензор.НЕТ" и предупредил, что его уже выбрали в качестве "сакральной жертвы".

Журналиста Юрия Бутусова могут ликвидировать для провоцирования массовых беспорядков внутри Украины. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, раньше он симпатизировал Юрию Бутусову за то, что он одним из первых начал освещать войну на Донбассе. А сегодня, как заверяет Арестович, он лишь сочувствует журналисту, которого "используют черные политические аферисты, дергая за искренний патриотизм".

Советник главы ОП назвал главреда "Цензор.НЕТ" пропагандистом с признаками распада личности, которого неоднократно ловили на вранье.

"А ведь ему давали шанс и — знаки по судьбе. Советник Министерства Обороны!.. Работай на здоровье. То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны", — продолжил Арестович, комментируя перепалку журналиста с Владимиром Зеленским на пресс-конференции.

Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что Юрий Бутусов видеороликом, на котором запечатлен выстрел из орудия, подставил не только Украину, но и военнослужащих. Более того, по словам Арестовича, журналист приписал себе стрельбу по живым людям, хотя ролик был записан давно на территории полигона.

Советник главы ОП предупреждает, что главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова выбрали в качестве новой "сакральной жертвы", как в случае с журналистом Георгием Гонгадзе.

"Такими темпами ему остается уже очень недолго — счет пошел на дни, максимум — недели. Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков — с искренним возмущением граждан. И все это — на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?..Идеальное поле игры для России", — добавил Арестович и заявил, что для спасения "балбеса" будет просить о выделении журналисту государственной охраны.

[ + – ] Алексей Арестович про ликвидацию Юрия Бутусова

[ + – ] Алексей Арестович про ликвидацию Юрия Бутусова

[ + – ] Алексей Арестович про ликвидацию Юрия Бутусова

Ранее Фокус сообщал, что журналист Юрий Бутусов устроил перепалку с Зеленским во время пресс-конференции 26 ноября. Главред "Цензор.НЕТ" обвинил главу государства в распространении ложной информации о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В перепалку вмешалась журналистка Наталья Мосейчук, которая пристыдила коллегу за общение с президентом.

Уже после пресс-конференции Юрий Бутусов заявил, что хотел ударить Владимира Зеленского, однако не решился из-за уважения к стране и верховному главнокомандующему. Журналист обвинил главу государства в том, что он вел себя перед камерами, как человек без совести и морали. Также Юрий Бутусов пообещал, что будет судиться с Владимиром Зеленским из-за клеветы.

В день памяти жертв Голодомора Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором он стреляет по позициям оккупантов из гаубицы. После резонанса в соцсетях журналист исправил свою публикацию и объяснил, что видео с выстрелом из гаубицы было снято давно во время тренировок на полигоне.

На публикацию видеоролика отреагировал пресс-центр штаба ООС. По словам командования, украинские военнослужащие не используют на Донбассе вооружение калибром более 100 мм, а огонь по позициям российско-оккупационных формирований открывают в случае угрозы жизни бойцов ВСУ.

Госбюро расследований открыло производство против журналиста Юрия Бутусова после публикации видео с выстрелом из гаубицы.