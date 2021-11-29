"Як Гонгадзе": Арестович попередив про можливу ліквідацію журналіста Бутусова (фото)

Радник голови ОП засумнівався в адекватності головного редактора "Цензор.НЕТ" і попередив, що його вже обрали як "сакральну жертву".

Журналіста Юрія Бутусова можуть ліквідувати для провокування масових заворушень усередині України. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, раніше він симпатизував Юрію Бутусову за те, що він одним із перших почав висвітлювати війну на Донбасі. А сьогодні, як запевняє Арестович, він лише співчуває журналісту, якого "використовують чорні політичні аферисти, смикаючи за щирий патріотизм".

Радник голови ОП назвав головного редактора "Цензор.НЕТ" пропагандистом із ознаками розпаду особистості, якого неодноразово ловили на брехні.

"Адже йому давали шанс і — знаки по долі. Радник Міністерства Оборони!.. Працюй на здоров'я. Те, що він уже не цілком адекватний, це було видно на пресконференції. Ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни", — продовжив Арестович, коментуючи суперечку журналіста з Володимиром Зеленським на пресконференції.

Спікер української делегації в ТКГ упевнений, що Юрій Бутусов відеороликом, на якому знято постріл зі зброї, підставив не лише Україну, а й військовослужбовців. Більше того, за словами Арестовича, журналіст приписав собі стрілянину по живих людях, хоча ролик був записаний давно на території полігону.

Радник голови ОП попереджає, що головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова обрали як нову "сакральну жертву", як у випадку з журналістом Георгієм Гонгадзе.

"Такими темпами йому залишається вже дуже недовго — рахунок пішов на дні, максимум — тижні. Його ліквідують — ті, хто його й накачує. І це, за планом, стане сигналом до початку масових заворушень — зі щирим обуренням громадян. І все це — на тлі концентрації російських військ на кордоні. Ясний сценарій?.. Ідеальне поле гри для Росії", — додав Арестович і заявив, що для порятунку "балбеса" проситиме про виділення журналісту державної охорони.

[ + – ] Олексій Арестович про ліквідацію Юрія Бутусова

[ + – ] Олексій Арестович про ліквідацію Юрія Бутусова

[ + – ] Олексій Арестович про ліквідацію Юрія Бутусова

Раніше Фокус повідомляв, що журналіст Юрій Бутусов влаштував суперечку з Зеленським під час пресконференції 26 листопада. Головний редактор "Цензор.НЕТ" звинуватив главу держави в поширенні хибної інформації про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У суперечку втрутилася журналістка Наталія Мосейчук, яка присоромила колегу за спілкування з президентом.

Уже після пресконференції Юрій Бутусов заявив, що хотів ударити Володимира Зеленського, проте не наважився через повагу до країни та верховного головнокомандувача. Журналіст звинуватив главу держави в тому, що він поводився перед камерами, як людина без совісті та моралі. Також Юрій Бутусов пообіцяв, що судитиметься з Володимиром Зеленським через наклеп.

У день пам'яті жертв Голодомору Юрій Бутусов опублікував відео, на якому він стріляє по позиціях окупантів із гаубиці. Після резонансу в соцмережах журналіст виправив свою публікацію та пояснив, що відео з пострілом із гаубиці було знято давно під час тренувань на полігоні.

На публікацію відеоролика відреагував пресцентр штабу ООС. За словами командування, українські військовослужбовці не використовують на Донбасі озброєння калібром понад 100 мм, а вогонь по позиціях російсько-окупаційних формувань відкривають у разі загрози життю бійців ЗСУ.

Держбюро розслідувань відкрило провадження проти журналіста Юрія Бутусова після публікації відео з пострілом із гаубиці.