Глава "Слуги народа" не знает, является ли Разумков членом партии

Руководство политической силы не смогло найти ни заявления о вступлении в партию, ни о выходе бывшего спикера парламента из нее.

На данный момент неизвестно, является ли экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков членом партии "Слуга народа". Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщила глава политической силы Елена Шуляк.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, входит ли на сегодняшний день Разумков в состав политической силы, глава партии ответила, что ей это "все еще не понятно".

"Пока что не можем найти его заявление. (Заявления) о выходе не было. Если он был главой партии (Разумков шел на выборы в Верховную Раду под первым номером в списке СН — ред.), нужно хотя бы заявление на вступление", — сказала Шуляк, заверив, что разобраться в этой ситуации со временем удастся.

В то же время руководительница "Слуги народа" заявила, что у Разумкова необходимо спросить, считает ли он себя членом фракции СН в парламенте. Шуляк обратила внимание на то, что в списке нового межфракционного объединения "Разумная политика" в графе "членство во фракции" экс-спикер Рады написал "01".

"Ноль один" – это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный", — отметила глава партии.

[ + – ] Список межфракционного объединения "Разумная политика"

Напомним, в октябре Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о наличии оснований для лишения политика депутатского мандата. В ответ на это Разумков заявил о намерении обратиться в суд, если его попытаются лишить полномочий нардепа.

Также политик говорил, что он автоматически продолжил членство во фракции СН после отзыва с поста главы парламента. При этом на сайте Рады в соответствующей графе указано: "Не входит в состав какой-либо фракции".

В ноябре экс-спикер Рады направил в Раду заявление о создании нового межфракционного объединения "Разумная политика", куда вступили, в частности, представители фракции "Слуга народа" и "Батькивщины".