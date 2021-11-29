Голова "Слуги народу" не знає, чи є Разумков членом партії

Керівництво політичної сили не змогло знайти ні заяви про вступ до партії, ні про вихід колишнього спікера парламенту з неї.

Наразі невідомо, чи є ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков членом партії "Слуга народу". Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" повідомила голова політичної сили Олена Шуляк.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи входить наразі Разумков до складу політичної сили, голова партії відповіла, що їй це "все ще не зрозуміло".

"Поки що не можемо знайти його заяви. (Заяви) про вихід не було. Якщо він був головою партії (Разумков йшов на вибори до Верховної Ради під першим номером у списку СН — ред.), потрібна хоча б заява на вступ", — сказала Шуляк, запевнивши, що розібратися в цій ситуації з часом вдасться.

Водночас керівниця "Слуги народу" заявила, що в Разумкова необхідно запитати, чи вважає він себе членом фракції СН у парламенті. Шуляк звернула увагу на те, що у списку нового міжфракційного об'єднання "Розумна політика" у графі "членство у фракції" ексспікер Ради написав "01".

"Нуль один" – це його номер за списком. Людина сама не вказала, вона є членом фракції чи позафракційним", — зазначила голова партії.

[ + – ] Список міжфракційного об'єднання "Розумна політика"

Нагадаємо, у жовтні Рада відправила Разумкова у відставку з посади спікера парламенту. Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про наявність підстав для позбавлення політика депутатського мандату. У відповідь Разумков заявив про намір звернутися до суду, якщо його спробують позбавити повноважень нардепа.

Також політик говорив, що він автоматично продовжив членство у фракції СН після відкликання з посади голови парламенту. При цьому на сайті Ради у відповідній графі зазначено: "Не входить до складу якоїсь фракції".

У листопаді ексспікер Ради направив до Ради заяву про створення нового міжфракційного об'єднання "Розумна політика", куди вступили, зокрема, представники фракції "Слуга народу" та "Батьківщини".