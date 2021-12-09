"Володя, так не пойдет": Руслана попросила Зеленского "не писать свой сценарий"

Певица считает, что глава государства закрыл двери для прогрессивных предложений от специалистов и элит.

Президент Украины Владимир Зеленский должен чувствовать жителей страны и не навязывать им свой сценарий. Такое мнение выразила украинская певица Руслана Лыжичко в интервью журналистке Алесе Бацман.

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"Володя, так не выйдет в политике. Это страна, а не сериал. Тут нельзя писать свои кульминации. У людей есть свои чувства. Ты должен почувствовать эти сердца. Ты должен почувствовать, что хотят люди, и не навязывать им свой сценарий. Сделать тот сценарий, который хочет Украина", – отметила певица.

Чтобы это удалось, нужно собрать прогрессивные предложения от специалистов в разных областях и прислушиваться к элитам, полагает Руслана Лыжичко.

"Хочешь быть инноватором – будь им! Я тебе искренне желаю наконец сделать эту украинскую инновацию. Но сделай! Потому что сейчас я даже по своей линии не вижу ни одного результата. Даже попыток. Даже желания услышать, по крайней мере, таких специалистов, как мы, и других, которые предлагают абсолютно здоровые, прогрессивные, инновационные, честные идеи, очень далекие от каких-то схем", – добавила Руслана.

[ + – ] Руслана сказала, что Зеленский может стать чужим для украинцев

По ее мнению, Зеленский "закрыл двери" для стоящих идей и не хочет никого слышать.

"Мы искренне предлагаем свои идеи и не просим никакой государственной поддержки, спонсоров или инвесторов. Мы уже самодостаточны, нам не надо идти к Зеленскому, чтобы что-то попросить, мы идем что-то предложить. Вы же слышать не хотите! Для вас, оказывается, свой сценарий важнее. Не пишите свой сценарий! Это ошибочно", – предупредила Руслана.

Следуя своему сценарию президент рискует стать для украинцев чужим. Но если глава государства научится чувствовать весь ресурс и богатство страны, он будет иметь успех в Украине, добавила певица.

"Не по 11 кораблей угля возить из-за границы, а свое поднимать, свою зеленую энергетику", – заключила она.

Отметим, что Зеленского начали критиковать после конфликта Банковой с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Президент говорил о якобы возможной причастности окружения Ахметова к подготовке государственного переворота на 1-2 декабря.

Фокус подробно анализировал, как президент Украины оказался под прессингом внутри страны и международных партнеров.

Напомним, что Зеленский говорил о желании сохранить президентское кресло на момент, когда его команда выполнит все предвыборные обещания.

Дочь Владимира Зеленского Александра отговаривала отца от идеи пойти на второй президентский срок.