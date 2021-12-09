"Володя, так не піде": Руслана попросила Зеленського "не писати свій сценарій"

Співачка вважає, що глава держави зачинив двері для прогресивних пропозицій від фахівців та еліт.

Президент України Володимир Зеленський має відчувати мешканців країни і не нав'язувати їм свій сценарій. Таку думку висловила співачка Руслана Лижичко в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

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"Володя, так не вийде в політиці. Це країна, а не серіал. Тут не можна писати свої кульмінації. Люди мають свої почуття. Ти маєш відчути ці серця. Ти маєш відчути, що хочуть люди, і не нав'язувати їм свій сценарій. Зробити той сценарій, який хоче Україна", — наголосила співачка.

Щоб це вдалося, потрібно зібрати прогресивні пропозиції від фахівців у різних галузях і прислухатися до еліт, вважає Руслана Лижичко.

"Хочеш бути інноватором — будь ним! Я тобі щиро бажаю нарешті зробити цю українську інновацію. Але зроби! Тому що зараз я навіть за своєю лінією не бачу жодного результату. Навіть спроб. Навіть бажання почути принаймні таких фахівців, як ми й інших, котрі пропонують абсолютно здорові, прогресивні, інноваційні, чесні ідеї, дуже далекі від якихось схем", — додала Руслана.

[ + – ] Руслана сказала, що Зеленський може стати чужим для українців

На її думку, Зеленський "зачинив двері" для вартих ідей і не хоче нікого чути.

"Ми щиро пропонуємо свої ідеї та не просимо жодної державної підтримки, спонсорів чи інвесторів. Ми вже самодостатні, нам не треба йти до Зеленського, щоб щось попросити, ми йдемо щось запропонувати. Ви ж чути не хочете! Для вас, виявляється, свій сценарій важливіший. Не пишіть свій сценарій! Це помилково", — попередила Руслана.

Дотримуючись свого сценарію, президент ризикує стати для українців чужим. Але якщо глава держави навчиться відчувати весь ресурс і багатство країни, він матиме успіх в Україні, додала співачка.

"Не по 11 кораблів вугілля возити з-за кордону, а своє піднімати, свою зелену енергетику", — сказала вона.

Зазначимо, що Зеленського почали критикувати після конфлікту Банкової з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Президент говорив про нібито можливу причетність оточення Ахметова до підготовки державного перевороту на 1-2 грудня.

Фокус докладно аналізував, як президент України опинився під пресингом усередині країни та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що Зеленський говорив про бажання зберегти президентське крісло на момент, коли його команда виконає усі передвиборчі обіцянки.

Дочка Володимира Зеленського Олександра відмовляла батька від ідеї на другий президентський термін.