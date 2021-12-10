Появилась и исчезла. Стилисты рассказали, почему Зеленский больше не постит фото с сединой

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на одном из фото у президента была заметна "седина" на голове, а позже Владимир Зеленский появлялся на публике с полностью темными волосами. Фокус пообщался с профессионалами, чтобы узнать: действительно ли начал седеть глава государства.

Седина Зеленского — "цена" президентства?

7 ноября 43-летний президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram снимок из спортзала, из-за которого некоторые пользователи предположили, что у главы государства появилась ранняя седина.

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"Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", — подписал кадр Зеленский.

[ + – ] Пост Владимира Зеленского из спортзала 7 ноября Фото: скриншот

"Седеет дядька", "Грустные глаза, поседевшие волосы… это цена "президентства"… стоило ли…", "Поседел конкретно", "Что-то ты поседел, Вова, от нервов?", "Поседел уже на том президентстве. Мучаешься беспощадно, работаешь, ночей не досыпаешь. Себя уже забыл, только о государстве заботишься", — писали пользователи в комментариях под публикацией президента.

[ + – ] Комментарии о "седине" Зеленского под его публикацией в Instagram [ + – ] Комментарии о "седине" Зеленского под его публикацией в Instagram [ + – ] Комментарии о "седине" Зеленского под его публикацией в Instagram [ + – ] Комментарии о "седине" Зеленского под его публикацией в Instagram [ + – ] Комментарии о "седине" Зеленского под его публикацией в Instagram

Впрочем, после этого Владимир Зеленский неоднократно появлялся на публике — без заметной седины. А 8 декабря, спустя месяц после обнародования кадра, вызвавшего волну обсуждений в соцсети, глава государства запостил в Instagram еще одно фото из спортзала, на котором у него, опять-таки, полностью темные волосы.

[ + – ] Пост Владимира Зеленского из спортзала 8 декабря Фото: скриншот

Фокус обратился к профессионалам в области создания образа, чтобы разобраться: присутствует ли на самом деле у Зеленского седина или у пользователей соцсети сложилось ложное впечатление по поводу цвета волос главы государства.

"Эффект седины зависит от освещения". Возможно, "седина" Зеленского — это блики света

Стилист Анна Пономаренко говорит, что, внимательно присмотревшись к фото президента месячной давности, пришла к выводу: на волосы президента падало солнце, и это не седина, а блики света.

"И волосы выглядят светлее, чем они есть", — отмечает Пономаренко.

Похожее мнение касательно ноябрьского снимка Зеленского высказывает и стилист Юлия Цыганенко.

"Я считаю, что это блик от солнечного света. При близком рассмотрении это можно увидеть, — подчеркивает Цыганенко в комментарии Фокусу. — Какой смысл президенту красить целую прядь волос, а не создавать вкрапление седины, чтобы это выглядело естественно? Если предположить, что он тестировал образ "более зрелого политика"… За имиджем политиков следит целая команда стилистов-имиджмейкеров, которые контролируют такие вещи".

Стилист говорит: совсем незадолго до публикации первого снимка у Зеленского седины в волосах не наблюдалось — а тонирующие и красящие средства так быстро не смываются.

"Не вижу смысла экспериментировать с сединой или ее отсутствием", — отмечает Юлия Цыганенко.

Стилист Анна Пономаренко, в свою очередь, обращает внимание, что на других обнародованных фото у Зеленского виднеется седина на висках и макушке.

"Поэтому, я думаю, эффект седины зависит от освещения. Например, на этом фото заметны первые проблески", — говорит Пономаренко, указывая на снимок, опубликованный в Instagram Зеленского 16 ноября.

[ + – ] Пост Зеленского о встрече с министром обороны Великобритании 16 ноября Фото: скриншот

"Допускаю, что Владимир Зеленский может тонировать волосы, чтобы сохранить имидж молодого энергичного политика, учитывая то, что он регулярно укладывает волосы", — говорит стилист Анна Пономаренко в комментарии Фокусу.

Советы стилиста: как выглядеть энергичным и актуальным, если вы всегда на виду

Рассуждая о том, как современному политику или другому публичному человеку можно сохранять актуальный, бодрый и энергичный вид, Юлия Цыганенко отмечает: в первую очередь необходимо "отказаться от старых шаблонов мышления и стереотипного имиджа в целом".

"Больше обращать внимание на цвета в одежде и на детали. Они играют всегда решающую роль в восприятии образа и формировании мнения о публичной персоне. Давно известно, что цвет — это инструмент, который несет информацию и влияет как на самого человека, так и на окружающих на психологическом, физиологическом и даже энергетическом уровне", — говорит Цыганенко Фокусу.

Стилист подчеркивает, что в современном мире важно не только то, как мужчина выглядит в той или иной одежде, но и как он при этом себя чувствует.

"Если человек об одном, а одежда о совершенно другом — уличат в неискренности и будут правы", — делится Цыганенко.

Также стилист утверждает, что современному публичному человеку стоит вести здоровый образ жизни "не ради хайпа, а по природе своей".

"Не быть голословным. Люди чувствуют фальшь, если слова расходятся с делом. Важно не только то, что и как вы говорите, но и как используете в своей собственной жизни эту информацию", — резюмирует стилист Юлия Цыганенко.

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Отметим, Владимир Зеленский регулярно публикует фото и видео, на которых занимается спортом, в том числе — вне своего домашнего спортзала. А в сентябре глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка называл действующего главу государства "самым спортивным президентом за всю историю страны".

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