З'явилася і зникла. Стилісти розповіли, чому Зеленський більше не постить фото із сивиною

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на одному з фото в президента була помітна "сивина" на голові, а пізніше Володимир Зеленський з'являвся на публіці з темним волоссям. Фокус поспілкувався з професіоналами, щоб дізнатися: чи справді почав сивіти глава держави.

Сивина Зеленського — "ціна" президентства?

7 листопада 43-річний президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок зі спортзалу, через який деякі користувачі припустили, що в глави держави з'явилася рання сивина.

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"Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід", — підписав кадр Зеленський.

[ + – ] Допис Володимира Зеленського зі спортзалу 7 листопада Фото: скриншот

"Сивіє дядька", "Сумні очі, посивіле волосся… це ціна "президентства"... чи коштувало...", "Посивів конкретно", "Щось ти посивів, Вова, від нервів?", "Посивів уже на тому президентстві. Мучаєшся нещадно, працюєш, ночей не досипаєш. Себе вже забув, тільки про державу дбаєш", — писали користувачі в коментарях під публікацією президента.

[ + – ] Коментарі про "сивину" Зеленського під його публікацією в Instagram [ + – ] Коментарі про "сивину" Зеленського під його публікацією в Instagram [ + – ] Коментарі про "сивину" Зеленського під його публікацією в Instagram [ + – ] Коментарі про "сивину" Зеленського під його публікацією в Instagram [ + – ] Коментарі про "сивину" Зеленського під його публікацією в Instagram

Утім, після цього Володимир Зеленський неодноразово з'являвся на публіці без помітної сивини. А 8 грудня, через місяць після оприлюднення кадру, що викликав хвилю обговорень у соцмережі, глава держави запостив в Instagram ще одне фото зі спортзалу, на якому в нього, знову ж таки, повністю темне волосся.

[ + – ] Допис Володимира Зеленського зі спортзалу 8 грудня Фото: скриншот

Фокус звернувся до професіоналів у галузі створення образу, щоб розібратися: чи є насправді в Зеленського сивина або в користувачів соцмережі склалося хибне враження з приводу кольору волосся глави держави.

"Ефект сивини залежить від освітлення". Можливо, "сивина" Зеленського — це відблиски світла

Стилістка Анна Пономаренко каже, що, уважно придивившись до фото президента місячної давності, дійшла висновку: на волосся президента падало сонце, і це не сивина, а відблиски світла.

"І волосся виглядає світлішим, ніж воно є", — зазначає Пономаренко.

Подібну думку щодо листопадового знімку Зеленського висловлює і стилістка Юлія Циганенко.

"Я вважаю, що це відблиск від сонячного світла. За умов близького розгляду це можна побачити, — підкреслює Циганенко в коментарі Фокусу. — Який сенс президенту фарбувати ціле пасмо волосся, а не створювати вкраплення сивини, щоб це виглядало природно? Якщо припустити, що він тестував образ "зрілішого політика"... За іміджем політиків стежить ціла команда стилістів-іміджмейкерів, які контролюють такі речі".

Стилістка каже: зовсім незадовго до публікації першого знімка в Зеленського сивини у волоссі не спостерігалося — а тонувальні та фарбувальні засоби так швидко не змиваються.

"Не бачу сенсу експериментувати із сивиною або її відсутністю", — зазначає Юлія Циганенко.

Стилістка Анна Пономаренко водночас звертає увагу, що на інших оприлюднених фото в Зеленського видніється сивина на скронях і маківці.

"Тому, я думаю, ефект сивини залежить від освітлення. Наприклад, на цьому фото помітні перші проблиски", — говорить Пономаренко, вказуючи на знімок, опублікований в Instagram Зеленського 16 листопада.

[ + – ] Допис Зеленського про зустріч із міністром оборони Великобританії 16 листопада Фото: скриншот

"Припускаю, що Володимир Зеленський може тонувати волосся, щоб зберегти імідж молодого енергійного політика з огляду на те, що він регулярно укладає волосся", — каже стилістка Анна Пономаренко в коментарі Фокусу.

Поради стилістки: як виглядати енергійним та актуальним, якщо ви завжди перед очима

Розмірковуючи про те, як сучасному політику чи іншій публічній людині можна зберігати актуальний, бадьорий та енергійний вигляд, Юлія Циганенко зазначає: насамперед необхідно "відмовитися від старих шаблонів мислення і стереотипного іміджу в цілому".

"Більше звертати увагу на кольори в одязі та на деталі. Вони відіграють завжди вирішальну роль у сприйнятті образу та формуванні думки про публічну персону. Давно відомо, що колір — це інструмент, який несе інформацію і впливає як на саму людину, так і на навколишніх на психологічному, фізіологічному і навіть енергетичному рівні", — говорить Циганенко Фокусу.

Стилістка підкреслює, що в сучасному світі важливо не тільки те, як чоловік виглядає в тому чи іншому одязі, але і як він при цьому почувається.

"Якщо людина про одне, а одяг про зовсім інше — викриють у нещирості та матимуть рацію", — ділиться Циганенко.

Також стилістка стверджує, що сучасній публічній людині варто вести здоровий спосіб життя "не заради хайпу, а за своєю природою".

"Не бути голослівним. Люди відчувають фальш, якщо слова розходяться зі справою. Важливо не тільки те, що і як ви кажете, а й як використовуєте у своєму власному житті цю інформацію", — резюмує стилістка Юлія Циганенко.

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Зазначимо, Володимир Зеленський регулярно публікує фото та відео, на яких займається спортом, зокрема — поза своїм домашнім спортзалом. А у вересні голова Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка називав чинного главу держави "найспортивнішим президентом за всю історію країни".

Нагадаємо, влітку 2020 року Фокус розбирався, як п'ятому президентові України Петру Порошенку вдалося досягти разючих змін у зовнішності та візуально омолодитися не на один десяток років. Так, вдалося з'ясувати, що лідер партії "Європейська солідарність" пройшов 7-денний курс детоксикації в іспанській клініці SHA, а професійний пластичний хірург розповів, що політику зробили кілька пластичних операцій.