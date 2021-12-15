Семья Гогилашвили находится под охраной "Альфы" СБУ, — Bihus.Info (фото, видео)

Бронированный внедорожник с номерами, закрепленными за автомобилем спецслужбы, заметили еще в ноябре перед заседанием фракции "Слуги народа".

Семья экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили получила охрану СБУ. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

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Журналисты работали возле КВЦ "Парковый" в ноябре, в котором фракция "Слуга народа" проводила свое выездное заседание.

Редакции Bihus.Info удалось снять, как к входу в комплекс подъехал внедорожник Chevrolet Suburban, из которого вышел ребенок. Журналисты, судя по толщине дверей и оконных рамок, предположили, что автомобиль бронированный.

[ + – ] Семье Александра Гогилашвили предоставили охрану "Альфы" СБУ

По завершению выездного заседания фракции "Слуги народа", ребенок, которого подвезли на внедорожнике Chevrolet Suburban, уехал с территории КВЦ "Парковый" на авто Mazda 3. По данным журналистов, этот автомобиль официально зарегистрирован на помощницу президента Марию Левченко — жену уже экс-главы МВД Александра Гогилашвили.

[ + – ] Семье Александра Гогилашвили предоставили охрану "Альфы" СБУ

Номерной знак Chevrolet Suburban, как говорится в расследовании Bihus.Info, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter, партия которых в 2019 году поступила на баланс в СБУ.

Более того, инсайдеры журналистов узнали в мужчине, который сопровождал ребенка и открыл ему двери перед КВЦ "Парковый", сотрудника подразделения ЦСО "Альфа" СБУ.

[ + – ] Семье Александра Гогилашвили предоставили охрану "Альфы" СБУ

Редакция Bihus.Info обратилась с запросом в спецслужбу для выяснения, почему автомобиль со служебными номерами перевозил ребенка и предоставляли ли бронированный внедорожник Chevrolet Suburban Марии Левченко или Александру Гогилашвили.

Получив ответ на обращение, журналисты сделали вывод, что семье экс-замглавы МВД предоставили охрану СБУ.

"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе", — говорится в ответе спецслужбы на журналистский запрос.

Еще один источник в силовых ведомствах подтвердил Bihus.Info, что семья Левченко-Гогилашвили находится под охраной спецподразделения "Альфа" СБУ.

Согласно действующему законодательству, бойцы ЦСО "А" могут осуществлять "обеспечение безопасности" людям, которые являются фигурантами уголовного производства "об угрозе жизни" или судебных процессов. Помощнице президента и заместителю министра по должности не должны предоставлять государственную охрану.

[ + – ] Семье Александра Гогилашвили предоставили охрану "Альфа" СБУ

Отметим, Кабинет министров уволил Александра Гогилашвили с должности замглавы МВД после скандала и "разборок" на блокпосту в зоне ООС. Топ-чиновник нецензурно выражался и лез в драку с полицейскими, которые остановили автомобиль бывшего замминистра на въезде в Донецкую область.

Позже журналисты опубликовали еще одно видео с Александром Гогилашвили, на котором еще действующий замглавы МВД начал оскорблять копа, остановившего его автомобиль в Киеве. После громких скандалов бывший замминистра попал в базу "Миротворца".