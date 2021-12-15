Сім'я Гогілашвілі перебуває під охороною "Альфи" СБУ, — Bihus.Info (фото, відео)

Броньований позашляховик із номерами, закріпленими за автомобілем спецслужби, помітили ще в листопаді перед засіданням фракції "Слуги народу".

Сім'я ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі отримала охорону СБУ. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info.

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Журналісти працювали біля КВЦ "Парковий" у листопаді, в якому фракція "Слуга народу" проводила своє виїзне засідання.

Редакції Bihus.Info вдалося зняти, як до входу до комплексу під'їхав позашляховик Chevrolet Suburban, з якого вийшла дитина. Журналісти, судячи з товщини дверей і віконних рамок, припустили, що автомобіль броньований.

[ + – ] Родині Олександра Гогілашвілі надали охорону "Альфи" СБУ

Після завершення виїзного засідання фракції "Слуги народу", дитина, яку підвезли на позашляховику Chevrolet Suburban, виїхала з території КВЦ "Парковий" на авто Mazda 3. За даними журналістів, цей автомобіль офіційно зареєстрований на помічницю президента Марію Левченко — дружину вже ексголови МВС Олександра Гогілашвілі.

[ + – ] Родині Олександра Гогілашвілі надали охорону "Альфи" СБУ

Номерний знак Chevrolet Suburban, як кажуть у розслідуванні Bihus.Info, закріплений за автомобілем Volkswagen Transporter, партія яких у 2019 році надійшла на баланс в СБУ.

Більше того, інсайдери журналістів впізнали в чоловікові, який супроводжував дитину та відчинив їй двері перед КВЦ "Парковий", співробітника підрозділу ЦСО "Альфа" СБУ.

[ + – ] Родині Олександра Гогілашвілі надали охорону "Альфи" СБУ

Редакція Bihus.Info звернулася із запитом до спецслужби для з'ясування, чому автомобіль зі службовими номерами перевозив дитину та чи надавали броньований позашляховик Chevrolet Suburban Марії Левченко чи Олександру Гогілашвілі.

Отримавши відповідь на звернення, журналісти зробили висновок, що сім'ї ексзаступника голови МВС надали охорону СБУ.

"У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, що стосується осіб, яким за необхідності та за наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах і в спосіб, визначених законодавством України. Це стосується діяльності з гарантування безпеки осіб, котрі охороняються, та членів їхніх сімей, зокрема", — йдеться у відповіді спецслужби на журналістський запит.

Ще одне джерело в силових відомствах підтвердило Bihus.Info, що родина Левченко-Гогілашвілі перебуває під охороною спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Відповідно до чинного законодавства, бійці ЦСО "А" можуть здійснювати "гарантування безпеки" людям, які є фігурантами кримінального провадження "про загрозу життю" або судових процесів. Помічниці президента та заступнику міністра за посадою не повинні надавати державну охорону.

[ + – ] Родині Олександра Гогілашвілі надали охорону "Альфа" СБУ

Зазначимо, Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови МВС після скандалу та "розбірок" на блокпосту в зоні ООС. Топчиновник нецензурно висловлювався і ліз у бійку з поліцейськими, які зупинили автомобіль колишнього заступника міністра на в'їзді до Донецької області.

Пізніше журналісти опублікували ще одне відео з Олександром Гогілашвілі, на якому ще чинний заступник голови МВС почав ображати копа, котрий зупинив його автомобіль у Києві. Після гучних скандалів колишній заступник міністра потрапив до бази "Миротворця".