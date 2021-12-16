Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился из ВСУ

Бывший глава разведки написал рапорт на увольнение еще в сентябре, но экс-министр обороны Андрей Таран не спешил его подписывать из-за ситуации с "вагнеровцами".

Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба уволился из Вооруженных сил Украины. Об этом военный сообщил в комментарии "Украинской правде".

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Министр обороны Алексей Резников подписал рапорт об увольнении Бурбы 15 декабря. Позже Резников в общении с LIGA.net сказал, что говорил с Бурбой и подписал его рапорт на командировку в Швецию. Пресс-служба Минобороны писала о начале командировки министра обороны Украины в Швецию с 13 декабря.

Фокус проверил новостную ленту Минобороны Украины с 13 по 16 число, но не обнаружил имя Бурбы в числе тех, кто сопровождал Резникова в его официальных встречах в Швеции.

Таран пытался удержать Бурбу

Бывший глава ГУР Минобороны написал рапорт еще в сентябре. Тогда Минобороны управлял Андрей Таран, но он не подписал рапорт Бурбы.

Именно в сентябре должно было пройти заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по переносу спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Бурба должен был выступить с показаниями, но кворума не набралось. В итоге заседание перенесли.

[ + – ] Таран звонил Бурбе во время заседания ВСК по "вагнеровцам" Фото: Министерство обороны Украины

Бывший глава военной разведки предполагает, что ВСК не хотела его слушать.

"В это время меня набрал министр обороны Таран и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение", – подчеркнул Бурба.

Он также объяснил свое видение поступка Тарана.

"У меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий. Возможно, министр или кто-то из Офиса президента думал, что это влияние на меня. Поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией по моему участию (в ВСК)", – заявил он.

[ + – ] Бурба утверждал, что Ермак был ответственный за перенос операции по задержанию "вагнеровцев"

Ранее Фокус писал о блокировках счетов Бурбы с "крупными суммами денег". Пограничники в "Борисполе" отказывались пускать его в Украину.

Напомним, что именно Бурба говорил об ответственности главы Офиса президента Андрея Ермака за перенос операции по задержанию "вагнеровцев". По его словам, Ермак действовал от имени президента Украины Владимира Зеленского.