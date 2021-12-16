Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився із ЗСУ

Колишній глава розвідки написав рапорт на звільнення ще у вересні, але ексміністр оборони Андрій Таран не поспішав підписувати його через ситуацію з "вагнерівцями".

Ексглава Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба звільнився зі Збройних Сил України. Про це військовий повідомив у коментарі "Українській правді".

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Міністр оборони Олексій Резніков підписав рапорт про звільнення Бурби 15 грудня. Пізніше Резніков у спілкуванні з LIGA.net сказав, що говорив із Бурбою і підписав його рапорт на відрядження у Швецію. Пресслужба Міноборони писала про початок відрядження Міністра оборони України у Швецію з 13 грудня.

Фокус перевірив стрічку новин Міноборони України з 13 по 16 число, але не виявив ім'я Бурби серед тих, хто супроводжував Резнікова в його офіційних зустрічах у Швеції.

Таран намагався утримати Бурбу

Колишній глава ГУР Міноборони написав рапорт ще у вересні. Тоді Міноборони керував Андрій Таран, але не підписав рапорт Бурби.

Саме у вересні мало відбутися засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Бурба мав виступити зі свідченнями, але кворуму не набралося. Зрештою засідання перенесли.

[ + – ] Таран дзвонив Бурбі під час засідання ТСК щодо "вагнерівців" Фото: Министерство обороны Украины

Колишній глава військової розвідки припускає, що ТСК не хотіла його слухати.

"У цей час мене набрав міністр оборони Таран і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі в ТСК. Я написав рапорт на звільнення", — наголосив Бурба.

Він також пояснив своє бачення вчинку Тарана.

"У мене є неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець. Можливо, міністр чи хтось з Офісу президента думав, що цей вплив на мене. Тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (в ТСК)", — заявив він.

[ + – ] Бурба стверджував, що Єрмак був відповідальний за перенесення операції із затримання "вагнерівців"

Раніше Фокус писав про блокування рахунків Бурби з "великими сумами грошей". Прикордонники в "Борисполі" відмовлялися пускати його в Україну.

Нагадаємо, що саме Бурба говорив про відповідальність глави Офісу президента Андрія Єрмака за перенесення операції із затримання "вагнерівців". За його словами, Єрмак діяв від імені президента Володимира Зеленського.