"Мы идем в Европу, но не все так печально": Гогилашвили о проживании с главой ГУР Будановым

Как утверждает бывший замминистра внутренних дел, сейчас в его доме живут две семьи, так как в квартире начальника разведки идет ремонт.

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили подтвердил, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов проживает вместе со своей семьей в арендованном экс-правоохранителем доме. Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель".

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"У нас нет совместного проживания с руководителем ГУР. Мы живем семьями, две семьи живут. Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так печально", — сказал бывший замминистра внутренних дел.

[ + – ] Гогилашвили о совместном проживании с Будановым

По словам Гогилашвили, у Буданова с конца лета этого года идет ремонт в его квартире, поэтому он "пригласил их с супругой на время ремонта к себе в дом", который арендует

Также участник недавнего скандала с полицейскими на блокпосту в Донецкой области заявил, что Буданов является его другом и любой человек, "который что-то заявляет" о начальнике ГУР, "не стоит его ногтя". Гогилашвили указал, что глава разведки "проливает кровь за эту страну" и за людей, которые "греют свои ж*пы на диванах". По мнению бывшего чиновника МВД, показывать передвижения Буданова, как это сделали журналисты проекта "Слідство.інфо" в своем недавнем расследовании, "ненормально".

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли уволенный замминистра внутренних дел со своим другом вещи, касающиеся национальной безопасности Украины, заявил: "Да, мы дружим. За него, если нужно будет, голову положу. Но есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич".

Напомним, ранее в этом месяце украинские журналисты опубликовали видео, на котором уже бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил разборки на блокпосту в зоне в Донецкой области, пытался затеять драку с полицейскими и всячески их оскорблял за то, что те остановили его автомобиль, не узнав в нем топ-чиновника МВД.

Кабинет министров после скандала уволил чиновника.

Позже СМИ сообщили, что Гогилашвили является гражданином России и работал помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева. На фоне этого проект "Слідство.інфо" опубликовал расследование, в котором говорилось, что экс-замминистра внутренних дел проживает с Будановым в одном особняке. Сам начальник ГУР эту информацию подтвердил. При этом, по данным главы разведки, дом арендует супруга Гогилашвили, помощница президента Владимира Зеленского Мария Левченко.