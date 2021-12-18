"Ми йдемо в Європу, але не все так сумно": Гогілашвілі про проживання з головою ГУР Будановим

Як стверджує колишній заступник міністра внутрішніх справ, зараз у його будинку мешкають дві родини, оскільки у квартирі начальника розвідки триває ремонт.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі підтвердив, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов проживає разом із сім'єю в орендованому екс-правоохоронцем будинку. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Бабель".

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"У нас немає спільного проживання з керівником ГУР. Ми живемо сім'ями, дві сім'ї живуть. Я не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно", — сказав колишній заступник міністра внутрішніх справ.

[ + – ] Гогілашвілі про спільне проживання з Будановим

За словами Гогілашвілі, у Буданова з кінця літа цього року триває ремонт у його квартирі, тому він "запросив їх із дружиною на час ремонту до себе до будинку", який орендує.

Також учасник недавнього скандалу з поліцейськими на блокпосту в Донецькій області заявив, що Буданов є його другом і будь-яка людина, "яка щось заявляє" про начальника ГУР, "не вартує його нігтя". Гогілашвілі зазначив, що глава розвідки "проливає кров за цю країну" і за людей, які "гріють свої д*пи на диванах". На думку колишнього чиновника МВС, показувати пересування Буданова, як це зробили журналісти проекту "Слідство.інфо" у своєму недавньому розслідуванні, "ненормально".

Відповідаючи на запитання про те, чи обговорював звільнений заступник міністра внутрішніх справ зі своїм другом речі, які стосуються національної безпеки України, заявив: "Так, ми дружимо. За нього, якщо потрібно буде, голову покладу. Але є просто Сашко і Кирило, а є Олександр Генріхович та Кирило Олексійович".

Нагадаємо, раніше цього місяця українські журналісти опублікували відео, на якому вже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту в зоні на Донеччині, намагався затіяти бійку з поліцейськими і всіляко їх ображав за те, що ті зупинили його автомобіль, не впізнавши у ньому топ-чиновника МВС.

Кабінет міністрів після скандалу звільнив чиновника.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Гогілашвілі є громадянином Росії та працював помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва. На тлі цього проект "Слідство.інфо" опублікував розслідування, в якому йшлося, що екс-заступник міністра внутрішніх справ проживає з Будановим в одному особняку. Сам начальник ГУР цю інформацію підтвердив. При цьому, за даними голови розвідки, будинок орендує дружина Гогілашвілі, помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко.